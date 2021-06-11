ASUS JAPANは6月10日、NVIDIA GeForce RTX 3070 Tiを搭載するグラフィックスカード「ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING」と「TUF-RTX3070TI-O8G-GAMING」の2製品を発売した。価格は両製品ともにオープンプライスで、予想実売価格はROGモデルが133,100円前後、TUF Gamingモデルが109,000円前後。
いずれもGPUにGeForce RTX 3070 Tiを搭載し、GDDR6X 8GBのVRAMを組み合わせるグラフィックスカード。ROGモデルのブーストクロックは最大1,875MHzと高く、TUF Gamingモデルでも1,815MHzと高めに設定。高い冷却能力によって 、GPUの性能を最大限に引き出すことができるという。
ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING
- バスインタフェース：PCIe 4.0 x16
- ブーストクロック：1,875 MHz
- メモリインタフェース：256bit
- メモリ速度：19Gbps
- 映像出力端子：HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4a×3
TUF-RTX3070TI-O8G-GAMING
- バスインタフェース：PCIe 4.0 x16
- ブーストクロック：1,815 MHz
- メモリインタフェース：256bit
- メモリ速度：19Gbps
- 映像出力端子：HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4a×3