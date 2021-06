MSYは、Razerミッドイヤーセールを2021年6月1日から6月30日まで開催する。

セールでは、以下のアイテムを値下げする。

マウス

Razer Basilisk Ultimate:14,980円→12,980円

Razer Basilisk V2:7,480円→6,980円

Razer Basilisk X HyperSpeed:5,480円→4,980円

Razer DeathAdder V2:7,280円→5,980円

Razer DeathAdder V2 Mini:4,480円→3,980円

Razer Viper Ultimate:14,980円→12,980円

Razer Viper Mini:3,980円→3,580円

キーボード

Razer BlackWidow V3(Green Switch) - 英語配列:14,280円→11,980円

Razer BlackWidow V3(Green Switch) - 日本語配列:14,280円→11,980円

Razer BlackWidow V3(Yellow Switch) - 英語配列:14,280円→11,980円

Razer BlackWidow V3(Yellow Switch) - 日本語配列:14,280円→11,980円

Razer Huntsman Tournament Edition JP Linear Optical Switch - 日本語配列:13,980円→10,980円

オーディオ

Razer BlackShark V2:12,980円→9,980円

Razer BlackShark V2 X:7,480円→6,280円

Razer Hammerhead Duo for Console - Black:8,800円→4,980円

Razer Hammerhead Duo for Console - Razer Green Limited Edition:8,800円→4,980円

Razer Kraken - Black:7,980円→5,980円

Razer Kraken - Green:7,980円→5,980円

Razer Kraken Quartz Pink:7,980円→5,980円

Razer Kraken Mercury White:7,980円→5,980円

Razer Kraken for Console:7,980円→5,980円