TwitterのiOS/Androidアプリが、縦長の画像サムネイルをタイムライン上で縦長のまま表示できるようになった。Twitterアプリをアップデートしなくても既に利用可能だ。

no bird too tall, no crop too short introducing bigger and better images on iOS and Android, now available to everyone pic.twitter.com/2buHfhfRAx

これまでTwitterのタイムライン上の画像は、縦長・横長問わず一部がクロップされた(切り抜かれた)状態で横長に表示される仕様だった。今回の機能強化により、縦長の画像はそのまま縦長く表示されるようになったかたちだ。

編集部で試したところ、アスペクト比が3:4もしくは8:10の画像を1枚投稿した場合、クロップなしのフル表示ができた。9:16や1:2などの比率では、一部がクロップされた状態で縦長にサムネイル表示された。なお、縦長画像であっても複数枚(2〜4枚)の場合は、従来と変わらず画像の一部が横長にクロップ表示される。

A new kind of surprise: show off more of your pic when you Tweet a single image.



Now available to everyone on Android and iOS –– how your image looks in the Tweet composer is how it will look on the timeline. https://t.co/GTD4JGVXmY pic.twitter.com/u5X2kc8dzO