スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』(グルミク)にてTVアニメ『五等分の花嫁∬』とのコラボイベントを開催する。

今回、『五等分の花嫁∬』×『グルミク』のコラボイベント「五等分の理由」が開催。コラボメンバーは、大鳴門むに(CV.三村遙佳),花巻乙和(CV.岩田陽葵),福島ノア(CV.佐藤日向),矢野緋彩(CV.もものはるな),春日春奈(CV.進藤あまね)の5人。イベントには、コラボメンバーの限定ストーリーが登場する。イベント開催期間は4月15日20:59まで。

また、「五等分の理由」ガチャも同時開催。ガチャで登場するカードイラストには、コラボメンバーと『五等分の花嫁∬』に登場する中野家の五つ子(CV:花澤香菜・竹達彩奈・伊藤美来・佐倉綾音・水瀬いのり)たちが描き下ろしで登場する。

(C)春場ねぎ・講談社/「五等分の花嫁∬」製作委員会 (C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved.