米オークション最大手のeBayがスマートフォンやタブレットを使ってトレーディングカードをスキャンし、短時間で出品を完了できるツールを「eBay」アプリ(iOS、Android)に追加する。4月後半に「Magic: The Gathering (マジック:ザ・ギャザリング)」カードで利用できるようにし、5月に「ポケモンカードゲーム」と「遊戯王」カードに、今年後半にはスポーツや他のトレーディングカードに拡大する予定。

eBayではトレーディングカードの需要が非常に高く、平均119件/分のペースで出品され、2020年には前年より約400万件多い4,500万件近い取り引きが成立した。トレーディングカードの新しい出品機能は、拡大するトレーディングカードのコレクターコミュニティからの声に応えたもの。

出品ツールの使用方法は、eBayアプリの検索バーに「Magic the Gathering」などゲーム名を入力。「Tap to search with your camera」をタップして、カメラを使ってカードをスキャンする。カードのデータの候補が表示されるので適合するもの選ぶと、ゲーム名、カードタイトル、カードセット、カード番号、種類、パワー、希少性といったデータが登録され、あとは写真やカードの状態、価格、発送方法などを追加するだけで出品を完了できる。新ツールによって出品にかかる時間を半分にできるという。