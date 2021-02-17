小型キーボード「Happy Hacking Keyboard」（HHKB）で知られるPFUが、Happy Hacking Keyboard Professionalシリーズの購入で抽選で1万円分のAmazonギフト券が当たるキャンペーンを実施している。

PFUの高性能キーボード「Happy Hacking Keyboard」

PFUダイレクト（本店/Amazon/楽天市場店/Yahoo!店）でHappy Hacking Keyboard Professionalシリーズの対象製品を購入のうえ、期間内にユーザー登録を済ませたうえでキャンペーンに応募した人が対象。対象製品は「Happy Hacking Keyboard Professional HYBRID Type-S」（直販価格は税込み35,200円）、「Happy Hacking Keyboard Professional HYBRID」（同30,250円）、「Happy Hacking Keyboard Professional Classic」（同25,300円）の3種類。

キャンペーン期間中、毎週10人に抽選で1万円分のAmazonギフト券をプレゼントする。外れた人の中から、毎週20人にバード電子製のHHKB接続 TypeCケーブル「USB-CC-400」（同1,320円）をプレゼントする。

キャンペーン対象の製品購入期間は2021年2月15日（月）～2021年3月28日（日）で、応募の締め切りは2021年4月4日（日）。