Microsoft Edge、Apple M1搭載Macにネイティブ対応

米Microsoftは現地時間2月2日、Apple M1搭載Macにネイティブ対応したデスクトップ向けWebブラウザ「Microsoft Edge」(安定版)を提供開始した。公式サイトからダウンロードするときに、Apple M1 Mac用とIntel Mac用を選べる。バージョンはVer.88.0.705.56。

We've got good news for M1 Mac users this Tuesday afternoon! Microsoft Edge Stable is now available natively for M1 Mac devices. 💁‍‍