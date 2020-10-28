ユニットコムが運営するPCショップ「パソコン工房」のWebサイトでは、ビジネス優待会員向けのセールを実施中。「NAS・NASキット強化宣言セール」と「ビジネスご優待会員 補強推進セール」の2種類だ。
NAS・NASキット強化宣言セール
テレワークやオフィス分散化などによって、需要が高まっているネットワークファイル共有を後押しする「NAS・NASキットの強化宣言」。ビジネス優待会員が対象商品を購入するとき、割引きクーポンを用意する。割引クーポンは1,200円と3,000円の2種類を用意（以下、金額はすべて税別）。期間は11月9日14時まで。
ビジネス優待会員 補強推進セール
ビジネス優待会員向けに、BTO PCやPCパーツ、周辺機器などを特別価格で提供。期間は11月24日まで。一例は以下の通り。
- Ryzen 3 3200G搭載スリムデスクトップPC「STYLE-SOB4-R33G-VHR」
- 価格：47,980円（税別）
- OS：Windows 10 Home 64bit版
- CPU：AMD Ryzen 3 3200G（3.6GHz）
- メモリ：DDR4 8GB（8GB×1）
- ストレージ：240GB SATA SSD+1TB HDD
- グラフィックス：AMD Radeon Vega 8 Graphics（CPU内蔵）
- 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
- Core i7搭載ミニタワーデスクトップPC「SOLUTION-M046-iX7-UHS」
- 価格：76,980円（税別）
- OS：Windows 10 Home 64bit版
- CPU：Intel Core i7-10700（2.9GHz）
- メモリ：DDR4 8GB（4GB×2）
- ストレージ：480GB SATA SSD
- グラフィックス：Intel HD Graphics 630（CPU内蔵）