サードウェーブは、ゲーミングPC「GALLERIA」において、全8機種の価格改定を実施した。
値下げされたのは「XA7C-R70S」「ZA7C-R70S」「ZA9C-R70S」「UA9C-R70S」「XA7R-R70S」「ZA7R-R70S」「ZA9R-R70S」「UA9R-R70S」の8機種。BTOに対応するが、標準構成時のCPUと価格は以下の通り（すべて税別）。
【XA7C-R70S】
CPU：Intel Core i7-10700
159,980円
【ZA7C-R70S】
CPU：Intel Core i7-10700K
179,980円
【ZA9C-R70S】
CPU：Intel Core i9-10850K
199,980円
【UA9C-R70S】
CPU：Intel Core i9-10900K
249,980円
【XA7R-R70S】
CPU：AMD Ryzen 7 3700X
157,980円
【ZA7R-R70S】
CPU：AMD Ryzen 7 3700X
169,980円
【ZA9R-R70S】
CPU：AMD Ryzen 7 3900X
199,980円
【UA9R-R70S】
CPU：AMD Ryzen 7 3900X
259,980円