スマートフォン向けゲームアプリ『名探偵コナンランナー 真実への先導者[コンダクター]』の配信終了が発表された。

『名探偵コナンランナー 真実への先導者[コンダクター]』は、10月30日12:00をもってサービスを終了すると発表された。

●サービス終了までのスケジュール

・9月9日12:00 有償ダイヤ、プレミアムパスの販売終了

購入済みの「有償ダイヤ」は、サービス終了まで利用できる。また、プレミアムパスは、プレミアムパス期間内であればサービス終了時まで利用できる。

・10月30日12:00 サービス終了

動作保証の対象を終了する。

・未使用「有償ダイヤ」の払い戻し期間

10月30日12:00~12月31日11:59まで。払い戻しについては「ユーザー名」「フレンドID(引継ぎID)」「引継ぎパスワード」の控えが必要。また、上記各日時は予告変更となる場合あり。なお、アプリを削除すると払い戻しを受けられなくなるとのこと。

