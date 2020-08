台湾ASUSは8月26日、同社スマートフォン「ZenFone」シリーズ新製品として、「ZenFone 7」および「ZenFone 7 Pro」を海外発表した。日本での発売は不明。

前モデル「ZenFone 6」と同じく、180度前後に稼働する回転式カメラを備えたAndroidスマートフォン。インカメラを前面に備えず6.67インチの大画面を完全ノッチレスで利用できる。ZenFone 6では2眼だったが、今回発表されたZenFone 7では3眼カメラが採用された。ディスプレイはAMOLEDで90Hz駆動、解像度は2,400×1,080ドット。HDR10+をサポートする。

カメラは通常は背面に収まり、背面カメラとして使えるが、前側へ回転させるとフロントカメラとしての役割も持つ。カメラエリアには、1,200万画素の超広角(ソニーIMX363)、6,400万画素のメイン(ソニーIMX686)、800万画素の望遠(3倍光学ズーム、最大12倍デジタルズーム)という3レンズを搭載。EIS / OISの手ぶれ補正機能を備え、8K 30fpsの高画質撮影や自動追尾撮影が可能。写真の品質も向上し、ZenPhone 6と比べより鮮やかな写真撮影が可能になったという。

性能面では、QualcommのSnapdragon 865 / Snapdragon 865 Plus 5Gチップセットを搭載し、2モデルとも5G通信に対応する。また、バッテリーは、ZenFone 6と同等の5,000mAhの大容量を内蔵した。オンライン発表会では、同じ5G対応のフラッグシップスマートフォンとして「Galaxy S20+」や「Xperia 1 II」を引き合いに、写真のプレビューや指紋認証によるロック解除の時間がより高速であるとアピール。指紋認証センサーは本体側面に搭載する。

カードスロットはSIM×2スロット、microSDカードスロットの3スロット。通信は5G+4GのDSDSをサポートする。

ZenFone 7の価格は6GBメモリ / 128GBストレージで21,990台湾ドル(約79,500円)、8GBメモリ / 128GBストレージで23,990台湾ドル(約87,000円)。ZenFone 7 Proの価格は、8GBメモリ / 256GBストレージで27,990台湾ドル(約101,000円)。

