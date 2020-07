データの時代と言われて久しいが、このところの"デジタルトランスフォーメーション(DX)"を掛け声に、多くの企業がデータ活用に本腰を入れ始めている。「データの安全性」というと、悪意ある人がシステムに不正アクセスすることで起こるデータ漏洩が思い浮かぶが、ユーザーが提供したデータの誤った使用が関連したトラブルも考えられる。ID管理をサービスとして提供するOktaが、公式ブログで「What Is Data Misuse?」としてデータの誤使用がなぜ起こるのかと、その対策について同社のSenior Product Marketing Manager, SecurityであるSwaroop Shamさんが記している。

