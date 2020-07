米Zoom Video Communicationsは7月15日(米国時間)、在宅作業をサポートするZoom用プラットフォーム「Zoom for Home」を発表した。Zoom for Homeをサポートする製品として、27インチ画面搭載デバイス「Zoom for Home-DTEN ME」を8月に米国で提供する。価格は599ドル(約64,000円)。

Zoom for Home-DTEN ME公式サイト

「Zoom for Home-DTEN ME」は、ZoomでのWeb会議に適した在宅ワーク用デバイス。ベゼル上部に3つの広角Webカメラを内蔵するほか、8つのマイク、タッチ対応の27インチディスプレイ(1080p)、背面スピーカーを搭載。有線LANポートやWi-Fiも備え、これ1台でZoom会議が行える仕様になっている。

機能面では、音声通話やビデオチャット、ホワイトボード機能などを搭載。 設定も手軽だとし、Zoomのライセンスがあれば、そのままデバイスを利用できるとしている。

通信は100Mbps準拠の有線LAN、IEEE802.11a / b / g / n / ac準拠の無線LAN(Wi-Fi 5)。HDMIポートも搭載する。

本体サイズはW616×D104×H391mm、重さは約6.5kg。100mmのVESAマウントをサポートする。