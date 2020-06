Nianticは、オンラインの「Pokémon GO Fest 2020記者説明会」にて、ポケモンGOのイベント「Pokémon GO Fest 2020」の開催を発表しました。開催日は2020年7月25、26日の2日間、時間は両日ともに10時から20時まで。今年は新型コロナ感染症を考慮し、バーチャル形式での開催です。

Pokémon GO Fest 2020

「Pokémon GO Fest 2020」に参加するには、6月16日午前2時より$14.99で発売されるチケットが必要です。チケットは1枚で25・26日両日利用できるとのこと。Pokémon GO Festのチケットといえば、これまで抽選方式で、プラチナチケット化していましたが、今回はバーチャル形式のため、希望者全員が参加できるようになっています。

チケットの売り上げは、「Black Lives Matter」の活動をするコミュニティに寄付。最小金額でも5億ドルを寄付するとのことです。

25日には1日限定のスペシャルリサーチを実施

「Pokémon GO Fest」は、2018年に横須賀、2019年に横浜で開催されました。当然、開催場所へ行かなければGO Festに参加できませんでしたが、今回はどこからでも参加できるバーチャル会場。まさにポケモンGOトレーナーすべての人が参加できるイベントです。

25日に行われるイベントは、1日限定のスペシャルリサーチ。ほのお、みず、くさ、バトル、友情の5つをテーマにしたエリアがローテーションで登場し、それぞれのテーマに合わせたポケモンがフィーチャーされます。エリアは1時間ごとに変わるので、同じ場所にい続けていても、すべてのエリアを2回ずつ体験できます。

また、世界中のトレーナーと協力して、1時間ごとに出題される課題をクリアする限定イベント「グローバルチャレンジアリーナ」も開催。条件をクリアするとボーナスを獲得できます。

GO Fest開催中は野生とスペシャルリサーチであわせて75種類以上のポケモンが出現する予定なので、今となっては捕まえにくいレアポケモンに会える可能性もあるでしょう。

2日目の26日は、25日と違う体験を用意していると発表されていますが、内容はサプライズなので、当日まで楽しみにしておきたいところです。

トレーナーと交流できるバーチャルラウンジも用意

さらに、Pokémon GO Fest期間もしくは、それをスタートとする企画やイベントも開催予定。いくつか紹介します。

「バーチャルな冒険」では、ポケモンGOアプリを中心に、ソーシャルチャンネルなどを利用して新しいストーリーと冒険を楽しめます。

また、新しいNianticソーシャル機能がポケモンGOで利用できるようになります。今月ベータ版をリリース予定の「Niantic Social」が導入される予定。どのフレンドがオンラインでポケモンGOをプレイしているか、また、歩いた総距離はどのくらいかなどを確認できます。

「GO Festバーチャル チームラウンジ」では、ポケモンのキャッチをひと休みし、世界各地のトレーナーとの交流やPokémon GO Festの最新情報を得られます。さらに、Pokémon GO Festの特別な週末をより盛り上げるよう、自宅で印刷して楽しめる「GO Festプリント ホームキット」も用意されています。

ゲーム内ショップには「Pokémon GO Fest 2020の記念Tシャツ」が着替えアイテムとして登場。これはPokémon GO Festのチケットの有無にかかわらず購入できます。しかも、同じデザインのTシャツを全国ポケモンセンターで7月11日より発売予定。GO Festの前に購入し、GO Fest当日に着て参加できるわけです。

Niantic Socialでは、これまで以上にフレンドと交流しやすくなるでしょう

「GO Festプリント ホームキット」では、印刷して組み立てられるペーパークラフトを用意

Pokémon GO Fest 2020のTシャツ。このTシャツを着て街に出れば、ひと目で参加者であるとわかるので、トレーナー同士で協力してプレイできるでしょう

そして最後に、Pokémon GO Fest 2020に先立ち、ウィークリーチャレンジの開催も発表されました。チケットの有無にかかわらず参加できるイベントで、Pokémon GO Festが開催される前の3週間、ウィークリーチャレンジ「Pokémon GO Fest 2020タイムチャレンジ」を開催。GO Festの期間中に出現するポケモンが追加されるとのことですが、それ以外の情報は追って発表とのことです。

現時点では、詳細までわからないので、不明瞭な点も多いですが、今後、公式サイトなどで情報が開示されていくと思われますので、期待して待ちたいところです。

そのほか、GO Festとは別に、コロナ禍でダメージを受けた地域社会で安全に外出してポケ活ができる方法として、地元の中小企業やお店をサポートする「Niantic お店応援プログラム ~お気に入りのお店をゲームに登場させよう!~」がスタートします。

これは、ポケモンGOコミュニティの方々に地元の企業を推薦してもらい、選ばれた1000カ所がポケモンGO内に登場する無料プログラム。地元企業の推薦は、アメリカ、日本、イギリス、カナダ、メキシコから受け付けています。

お気に入りの店をポケGOに登場させるチャンスはなかなかないので、これを気に応募してみてはいかがでしょうか。