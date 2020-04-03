Q-Successから2020年4月のWebサイト向けCMS (Content Management System)のシェアが発表された。2020年4月はCMSを使っていないサイトの割合が増加した。

これまでQ-Successの調査では長期にわたって、CMSを使っていないサイトの割合は減少傾向にあった。2020年4月のように、CMSを使っていないサイトの割合が増加するのは珍しい。これが今回だけの傾向なのか、今後も続くのか、動向が注目される。

製品別に見ると、WordPress、Joomla、Squarespaceがシェアを減らし、Bitrixがシェアを増やした。WordPressはシェアを減らしたものの、それでも第2位のJoomlaの15倍ほどのシェアを確保しており、大きな影響力を持っている。

Webサイト向けCMSシェア推移グラフ - 資料: Q-Success提供

順位 CMS 今月のシェア 先月のシェア 推移 1 None 43.4% 42.7% ↑ 2 WordPress 35.7% 35.9% ↓ 3 Joomla 2.4% 2.5% ↓ 4 Shopify 2.1% 2.1% ＝ 5 Drupal 1.6% 1.6% ＝ 6 Squarespace 1.4% 1.5% ↓ 7 Wix 1.3% 1.3% ＝ 8 Bitrix 1.0% 0.9% ↑ 9 Blogger 0.9% 0.9% ＝ 10 Magento 0.8% 0.8% ＝ 11 OpenCart 0.5% 0.5% ＝ 12 PrestaShop 0.5% 0.6% ↓ 13 TYPO3 0.4% 0.4% ＝ 14 Weebly 0.3% 0.3% ＝ 15 Adobe Dreamweaver 0.3% 0.3% ＝ 16 Progress Sitefinity 0.2% 0.2% ＝ 17 Bigcommerce 0.2% 0.2% ＝ 18 GoDaddy Website Builder 0.2% 0.2% ＝ 19 DataLife Engine 0.2% 0.2% ＝ 20 FrontPage 0.2% 0.2% ＝

Q-Successは、上位1000万のWebサイト(2013年6月までの上位100万)を調査対象としており、Alexaによって提供されたWebサイトの人気ランキングの3カ月の平均順位を用いている。