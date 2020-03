国際放送機器展「NAB Show」を主催する全米放送事業者協会は現地時間3月11日、「2020 NAB Show」の4月開催を取り止め、代替案を検討していると発表した。

2020 NAB Showは米ラスベガスで現地時間4月19日から4月22日まで開催される予定だった。全米放送事業者協会(NAB)の社長兼CEOであるGordon H. Smith氏は中止の理由について、新型コロナウイルスの昨今の感染拡大状況を踏まえ、「関係者の健康と安全性の懸念に対処するため」と説明している。

公式Twitter(@NABShow)も、「現在の国内および世界的な公衆衛生上の緊急事態に照らして、4月に予定どおりNAB Showを開催することは不可能であることは明らか。4月のイベントに代わるさまざまな選択肢を検討している」とツイートした。

In light of the current public health emergency both domestically and globally, it is clear that it would not be possible to hold #NABShow in April as planned. NAB is evaluating a number of alternatives to the April show.



