United States Computer Emergency Readiness Team (US-CERT)は12月10日(米国時間)、「Adobe Releases Security Updates｜CISA」において、Adobe Systemsの複数のプロダクトに脆弱性が存在すると伝えた。これら脆弱性を悪用されると、影響を受けたシステムの制御権が乗っ取られる危険性がある。
脆弱性が存在するプロダクトとは次のとおり。
|プロダクト
|バージョン
|OS
|ColdFusion2018
|Update 6およびこれよりも前のバージョン
|すべて
|Brackets
|1.14およびこれよりも前のバージョン
|Windows、Linux、macOS
|Photoshop CC
|20.0.7およびこれよりも前のバージョン
|Windows and macOS
|Photoshop CC
|21.0.1およびこれよりも前のバージョン
|Windows and macOS
|Acrobat DC
|2019.021.20056およびこれよりも前のバージョン
|Windows、macOS
|Acrobat Reader DC
|2019.021.20056およびこれよりも前のバージョン
|Windows、macOS
|Acrobat 2017
|2017.011.30152およびこれよりも前のバージョン
|Windows
|Acrobat 2017
|2017.011.30155およびこれよりも前のバージョン
|macOS
|Acrobat Reader 2017
|2017.011.30152およびこれよりも前のバージョン
|Windows、macOS
|Acrobat 2015
|2015.006.30505およびこれよりも前のバージョン
|Windows、macOS
|Acrobat Reader 2015
|2015.006.30505およびこれよりも前のバージョン
|Windows、macOS
脆弱性に関する情報は次のページにまとまっている。
- Adobe Security Bulletin｜Security updates available for ColdFusion | APSB19-58
- Adobe Security Bulletin｜Security Updates Available for Brackets | APSB19-57
- Adobe Security Bulletin｜Security updates available for Adobe Photoshop CC | APSB19-56
- Adobe Security Bulletin｜Security update available for Adobe Acrobat and Reader | APSB19-55
脆弱性のレベルはCouldFusion2019が重大（Important）で、それ以外のプロダクトについては緊急（Critical）と位置づけられており、注意が必要。Adobe Systemsからは脆弱性を修正したバージョンがりりーすされているので、上記のセキュリティ情報をチェックするとともに、適用することが推奨される。レベルが緊急の脆弱性を抱えているプロダクトは迅速にアップデートすることが望まれる。