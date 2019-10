国内最大級のeスポーツイベント「RAGE」は、 2019年11月23日に幕張メッセで開催の「RAGE 2019 Winter」にて、 ゲームアプリ『TEPPEN』を用いたeスポーツ大会「TEPPEN WORLD CHAMPIONSHIP 2019」の2次予選大会となる日本代表決定戦を開催することを発表した。

「TEPPEN WORLD CHAMPIONSHIP 2019」は、Amazon協賛による賞金総額5,000万円を懸けた『TEPPEN』初の公式世界大会。10月2日よりエントリーが開始された「オンライン予選大会」は、ランダムな相手と戦い、獲得ポイントで順位を競うランキング形式で実施される。大会開催時に登場しているすべてのヒーローおよびカードが使用可能で、各リージョン別に開催。「アメリカリージョン」、「EUリージョン」「アジアパシフィックリージョン」では順位の高い3名が決勝大会へ進出することができる。

そして、「ホストリージョン」である日本では、「オンライン予選大会」の上位16名による「2次予選大会(日本代表決定戦)」を、2019年11月23日に実施の国内最大級eスポーツイベント「RAGE 2019 Winter」にて開催する。

