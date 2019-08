ソニーのウォークマン1号機「TPS-L2」発売40周年を記念したイベント「#009 WALKMAN IN THE PARK」が、東京・銀座の「Ginza Sony Park」で9月1日まで開催されている。そこで8月24日から新たに、歴代ウォークマンデザインのオリジナルポーチが数量限定で発売される。価格は5,400円~5,940円。

「WALKMAN IN THE PARK / ウォークマン 40周年記念オリジナルポーチ」

THE CONVENI (GINZA SONY PARK)を運営するジュンとソニーがコラボレーションしたアイテムで、「WALKMAN IN THE PARK/ ウォークマン40周年記念オリジナルポーチ」と名付けられている。ウォークマン初号機「TPS-L2」や、DATウォークマン「TCD-D3」のほか、DiscmanやMDウォークマンなど、計8種類の実物大ポーチをラインナップする。

ラインナップと税込価格は以下の通り。「TPS-L2」などの名称は、ポーチのモデルとなった機種の型名。「WM-35」は海外モデル。

TPS-L2:5,400円

WM-2:5,400円

DATウォークマン TCD-D3:5,940円

MDウォークマン MZ-1:5,940円

ウォークマン Sports WM-35:5,940円

my first Sony WM-3060:5,940円

Discman D-50MkII:5,940円

ウォークマン・プロフェッショナル WM-D6:5,940円

(左上から)TPS-L2(5,400円)、WM-2(5,400円)、DATウォークマン TCD-D3(5,940円)、MDウォークマン MZ-1(5,940円) / (左下から)ウォークマンSports WM-35(5,940円)、my first Sony WM-3060 (5,940円)、Discman D-50MkII(5,940円)、ウォークマン・プロフェッショナル WM-D6 (5,940円)

Ginza Sony Park B1/地下1階にあるKioskで、8月24日からイベント終了日の9月1日まで販売する。販売時間は各日10時~20時。一人2個までで、決済方法はクレジットカードか電子マネーのみ。数量限定のため、無くなり次第販売を終了する。

Ginza Sony Parkで開かれている「#009 WALKMAN IN THE PARK」では、著名人40人のウォークマンとのエピソードを綴った「My Story, My Walkman」や、約230台の歴代ウォークマンを集めた「Walkman Wall」などを用意し、「ウォークマンが音楽とともに常に寄り添い歩んできた"人"にフォーカスした40周年記念プログラム」となっている。

#009 WALKMAN IN THE PARK

歴代ウォークマンの展示