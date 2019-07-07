ユニットコムは7月7日、「iiyama PC」ブランドのゲーミングシリーズ「LEVEL∞」と「SENSE∞」から、第3世代AMD Ryzenを搭載するデスクトップPCを発表した。BTOにも対応する。
LEVEL-M0B4-R53-RFS
LEVEL-M0B4-R53-RFSの標準構成価格は102,578円（以下すべて税込）。「LEVEL∞」に属するゲーミングデスクトップPCで、Zen 2アーキテクチャと7nmの製造プロセスで一新された第3世代Ryzen 5 3600を搭載する。コア数は6コア、スレッド数は12スレッドと、ミドルクラスながら高い性能を発揮する。
標準構成時の主な仕様は、CPUがAMD Ryzen 5 3600（3.6GHz）、チップセットがAMD B450、メモリがDDR4-2666 8GB（8GB×1）、ストレージが240GB SATA SSD、光学ドライブがDVDスーパーマルチ、グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX 1650（4GB）。OSはWindows 10 Home 64bit。
LEVEL-R0X5-R73X-DXR
LEVEL-R0X5-R73X-DXRの標準構成価格は194,378円。「LEVEL∞」に属するゲーミングミドルタワーデスクトップPCで、8コア/16スレッドのAMD Ryzen 7 3700X（3.6GHz）を搭載する。チップセットがAMD X570、ストレージは240GB SSD+2TB HDDのツインドライブ構成。グラフィックスはAMD Radeon RX 5700 XT（8GB）となっている。そのほかの仕様はほぼ共通。
SENSE-R0X5-R93X-QZA
SENSE-R0X5-R93X-QZAの標準構成価格は215,978円。「SENSE∞」に属するクリエイター向けデスクトップPCで、12コア/24スレッドのAMD Ryzen 9 3900X（3.8GHz）を搭載する。ストレージは480GB SSD+2TB HDDのツインドライブ構成。グラフィックスはNVIDIA Quadro P2000（5GB）となっている。そのほかの仕様はほぼ共通。