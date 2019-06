Microsoftは米国時間2019年6月17日、Java開発者向けに「Visual Studio Code Java Pack Installer」を公開したことを公式ブログで明らかにした。同ツールはJDK(Java Development Kit)やJava機能拡張、Visual Studio Codeの有無を検出し、各コンポーネントを新規インストールもしくは最新バージョンへ更新する。現在はWindows版の提供にとどまるが、同社はmacOS版の開発に着手しているという。

Visual Studio Code Java Pack Installerのセットアップ時はJDKやVisual Studio Codeの有無を検出し、最新版をインストールする

MicrosoftはVisual Studio Code Java Pack Installerの提供理由について、「多くの新人がJavaコーディングを始められるよう支援する」(Microsoft Senior Program Manager for Java on Visual Studio Code and Azure, Xiaokai He氏)ため、と述べている。同社は2018年、AdoptOpenJDKプロジェクトのプラチナスポンサーに名乗りを上げ、同プロジェクトに多くのコードを寄与してきた。

阿久津良和(Cactus)