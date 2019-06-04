Appleは6月4日、WWDCの基調講演で新OSとして、「iOS 13」「iPadOS」「watchOS 6」「tvOS 13」「macOS Catalina」、新デバイスとして「Mac Pro」「Pro Display XDR」を発表した。本記事では、WWDCを発表順で簡単にまとめたい。
tvOS 13(2019年秋に提供予定)
- マルチユーザー機能をサポート
- 家族それぞれで、自分のアカウントを管理可能に
- Xbox OneやPlayStation 4(DualShock 4)のコントローラーを利用可能
- 新たなスクリーンセーバーの追加
- Apple TVでApple Musicを使うとき、歌詞がリアルタイムで表示されるように
watchOS 6(2019年秋に提供予定)
- Apple Watchから直接、App Storeのアプリをダウンロード可能
- Streaming Audio APIをサポートし、Apple Watch単体でオーディオブックやラジオのストリーミング再生が可能
- 新たな文字盤の追加
- 「ボイスメモ」や「計算機」といったAppleの純正アプリが追加
- 周囲の騒音レベルを視認できるノイズアプリを提供
- 生理の周期を管理できる「Cycle Tracking」も用意
iOS 13(2019年秋に提供予定)
- iPhone 6s以降、iPad Air 2以降、すべてのiPad Proモデル、iPad 5世代以降、およびiPad mini 4以降で利用可能
- ダークモードをサポート
- 顔認証システムFace IDの認証速度が30%アップ
- アプリの起動スピードが2倍に
- 動画でも照明の強さを調整可能になった
- Airpodsを身に着けると、接続したiPhoneに届いたメッセージをSiriが読み上げる新機能「Announce Message」を用意
iPadOS(2019年秋に提供予定)
- iOS 13がベース
- iPad Proの全モデル、第5世代以降のiPad、第2世代以降のiPad Air、iPad mini 4以降のiPad miniが対象
- 複数アプリを並べて使えるマルチウィンドウに対応
- USBメモリやSDカードを認識可能に
- Safariでデスクトップ向けのバージョンと大差ない機能を装備
- Apple Pencilの遅延が20msから9msに
Mac Pro(2019年秋に発売予定)
- 価格は5,999ドルから
- タワー型にデザインが変更され、本体上部には取っ手を備える
- CPUは最高で28コアのインテルXeonを搭載可能
- RAMは最大1.5TB
- 拡張用のPCI Expressスロットは最大8枚まで
- グラフィックスカードは、Radeon Pro Vega IIの2枚挿しに対応
- 電源は1,400W
Pro Display XDR(2019年秋に発売予定)
- 4,999ドルから
- Retinaディスプレイ搭載
- 32インチで6K解像度(6,016×3,384ドット)
- 輝度は1,600nit(ピーク時)
- コントラスト比は1,000,000:1
- HDRをさらに拡張した「Extreme Dynamic Range」を表現可能
macOS Catalina(2019年秋に提供予定)
- iPadを無線接続でサブ画面化する「Sidecar」に対応
- 「iTunesアプリ」は廃止となり、iTunesの機能は「Apple Music」「Apple Podcast」「Apple TV」に分かれる
- アクセシビリティが強化。Siri音声認識機能を利用する「Voice Control」など