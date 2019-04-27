マウスコンピューターのゲーミングブランド「G-Tune」が、ゴールデンウィークゲーマー応援企画としてセールを開催中。グラフィックスにNVIDIA GeForce RTX 2060を搭載した17.3型ゲーミングノートPC「NEXTGEAR-NOTE i7930」シリーズを、20,000円引きで販売している。期間は2019年5月9日11時まで。
対象モデルはBTOにも対応しており、標準構成のラインナップは以下の通り（価格は税別）。
スタンダードモデル：189,800円
- OS：Windows 10 Home 64bit版
- CPU：Intel Core i7-8750H（2.20GHz）
- メモリ：DDR4-2400 8GB（8GB×1）
- ストレージ：256GB M.2 SATA SSD
- グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB
- 光学ドライブ：なし
- 液晶ディスプレイ：17.3型、フルHD（1,920×1,080ドット）、非光沢、144Hz駆動
- 通信機能：Gigabit Ethernet対応有線LAN、IEEE802.11ac/a/b/g/n対応（2×2）無線LAN、Bluetooth 5.0
- インタフェース類：100万画素Webカメラ、SD/SDHC/SDXCカードリーダー、USB 3.0 Type-A×2、USB 3.0 Type-C、USB 2.0、HDMI、miniDisplayPort×2、ヘッドホン出力、マイク入力
- キーボード：102日本語キー、メカニカルスイッチ、キーピッチ約18mm、ストローク約2mm
- バッテリー駆動時間：約5.8時間
- 本体サイズ：幅395.7×奥行き263×高さ26.6mm
- 重さ：約2.6kg
ハイスペックモデル：209,800円
- OS：Windows 10 Home 64bit版
- CPU：Intel Core i7-8750H（2.20GHz）
- メモリ：DDR4-2400 16GB（8GB×2）
- ストレージ：512GB M.2 NVMe SSD
- グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB
- 光学ドライブ：なし
- 液晶ディスプレイ：17.3型、フルHD（1,920×1,080ドット）、非光沢、144Hz駆動
- 通信機能：Gigabit Ethernet対応有線LAN、IEEE802.11ac/a/b/g/n対応（2×2）無線LAN、Bluetooth 5.0
- インタフェース類：100万画素Webカメラ、SD/SDHC/SDXCカードリーダー、USB 3.0 Type-A×2、USB 3.0 Type-C、USB 2.0、HDMI、miniDisplayPort×2、ヘッドホン出力、マイク入力
- キーボード：102日本語キー、メカニカルスイッチ、キーピッチ約18mm、ストローク約2mm
- バッテリー駆動時間：約5.8時間
- 本体サイズ：幅395.7×奥行き263×高さ26.6mm
- 重さ：約2.6kg
最上位モデル：239,800円
- OS：Windows 10 Home 64bit版
- CPU：Intel Core i7-8750H（2.20GHz）
- メモリ：DDR4-2400 32GB（16GB×2）
- ストレージ：512GB M.2 NVMe SSD（インテル 660p）
- グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB
- 光学ドライブ：なし
- 液晶ディスプレイ：17.3型、フルHD（1,920×1,080ドット）、非光沢、144Hz駆動
- 通信機能：Gigabit Ethernet対応有線LAN、IEEE802.11ac/a/b/g/n対応（2×2）無線LAN、Bluetooth 5.0
- インタフェース類：100万画素Webカメラ、SD/SDHC/SDXCカードリーダー、USB 3.0 Type-A×2、USB 3.0 Type-C、USB 2.0、HDMI、miniDisplayPort×2、ヘッドホン出力、マイク入力
- キーボード：102日本語キー、メカニカルスイッチ、キーピッチ約18mm、ストローク約2mm
- バッテリー駆動時間：約5.8時間
- 本体サイズ：幅395.7×奥行き263×高さ26.6mm
- 重さ：約2.7kg