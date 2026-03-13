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「導入事例 - VDI」のニュースまとめ
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導入事例 - VDI
「導入事例 - VDI」の新着記事
企業IT
セキュリティ隔離とゲーム開発の機動力を両立―スクウェア・エニックスの次世代基盤を支えるOmnissa Horizon
2026/03/13 10:00
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企業IT
若者世代とのコミュニケーションを通じて、三井住友海上のブランドマーケティングが目指すものとは
2024/07/12 11:05
レポート
企業IT
三菱自動車がVMware HorizonとAppStackを用いて実現したVDI環境とは？――合言葉は「どこでもポン」「つないでポン」
2023/12/22 10:00
- PR -
企業IT
富士フイルムや日立の事例から知る、ビジネスの問題解決に役立つデータ活用
2023/06/26 09:05
レポート
企業IT
ビジネスを成功に導く――VMwareのソリューション導入事例 第10回 自治体DXを支えるITインフラの構築に着手した長野県庁――独自の四層分離モデルでセキュアなテレワーク環境を構築し、業務効率化を実現
2023/03/29 10:00
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企業IT
新潟県上越市、VDI基盤にHPE GreenLake Edge-to-Cloudプラットフォームを採用
2023/03/23 14:21
企業IT
事例で学ぶ、 Microsoft Azure活用術 ～クラウド移行編～ 第231回 Windows 365 を採用してセキュアで運用負荷の少ないデータ分析環境を実現、SOMPOホールディングスが見据えるリアルデータ活用とは
2022/12/23 18:00
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企業IT
映像データの活用で課題を解決! 事例に学ぶ“現場DX” 第5回 物流現場のイレギュラー発生時の迅速な対策法! 映像データを活用した業務改善の取り組みとは
2022/11/08 09:00
連載
企業IT
ビジネスを成功に導く――VMwareのソリューション導入事例 第6回 デジタルによる行政サービスの改革を目指し、業務環境に「VMware Horizon」を導入――セキュアで利便性が高いVDI環境を実現
2022/08/24 12:00
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企業IT
事例で学ぶ、 Microsoft Azure活用術 ～クラウド移行編～ 第183回 Azure Virtual Desktop の導入によって、コロナ禍でも柔軟で効率的な業務が可能な設計開発環境を実現したリコー
2022/03/01 14:30
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企業IT
事例で学ぶ、 Microsoft Azure活用術 ～クラウド移行編～ 第182回 BIM/CIM 化推進に Azure Virtual Desktop を採用、大日本コンサルタントが実践するクラウド VDI の導入効果
2022/02/28 14:30
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企業IT
事例で学ぶ、 Microsoft Azure活用術 ～クラウド移行編～ 第165回 AVD を採用して短期間でリモートワーク環境を構築した講談社、成功の鍵は FastTrack for Azure の支援にあり
2021/09/13 13:00
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企業IT
事例で学ぶ、 Microsoft Azure活用術 ～クラウド移行編～ 第164回 建設DXに注力している熊谷組が、BIM/3D CAD 作業環境に Azure Virtual Desktop を採用した理由とは
2021/09/08 13:15
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企業IT
事例で学ぶ、 Microsoft Azure活用術 ～クラウド移行編～ 第163回 クラウド移行の一環として Azure Virtual Desktop を採用、丸山製作所が目指す IT 活用のビジョンとは
2021/09/03 14:30
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企業IT
事例で学ぶ、 Microsoft Azure活用術 ～クラウド移行編～ 第143回 エンジニア研修を WVD で実現! テクノプロが構築したリモート・トレーニング環境とは
2021/04/21 12:30
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「導入事例 - VDI」の連載記事
企業IT
ビジネスを成功に導く――VMwareのソリューション導入事例 第10回 自治体DXを支えるITインフラの構築に着手した長野県庁――独自の四層分離モデルでセキュアなテレワーク環境を構築し、業務効率化を実現
2023/03/29 10:00
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企業IT
事例で学ぶ、 Microsoft Azure活用術 ～クラウド移行編～ 第231回 Windows 365 を採用してセキュアで運用負荷の少ないデータ分析環境を実現、SOMPOホールディングスが見据えるリアルデータ活用とは
2022/12/23 18:00
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企業IT
映像データの活用で課題を解決! 事例に学ぶ“現場DX” 第5回 物流現場のイレギュラー発生時の迅速な対策法! 映像データを活用した業務改善の取り組みとは
2022/11/08 09:00
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企業IT
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2022/08/24 12:00
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事例で学ぶ、 Microsoft Azure活用術 ～クラウド移行編～ 第183回 Azure Virtual Desktop の導入によって、コロナ禍でも柔軟で効率的な業務が可能な設計開発環境を実現したリコー
2022/03/01 14:30
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