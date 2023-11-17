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「導入事例 - RPA」のニュースまとめ
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「導入事例 - RPA」の新着記事
企業IT
有償RPAソフトからオープンソースのPythonに切り替えた沼田市、その狙いと効果とは
2023/11/17 09:05
レポート
企業IT
事例で学ぶ、 Microsoft Azure活用術 ～クラウド移行編～ 第193回 Microsoft Power Automate を採用して業務部門主導の RPA 活用を促進、アステラス製薬が見据える業務改革のビジョンとは
2022/05/17 10:00
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企業IT
事例で学ぶ、Microsoft 365 活用術 第5回 「名もなき校務」を自動化。先生の手作りアプリで劇的改善を実現した聖徳大学附属 取手聖徳女子中学校・高等学校
2021/05/18 19:45
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企業IT
ついに始まった自治体の業務共通化 ～削減率74%も！行方市、つくば市のDX推進の秘訣～
2021/03/30 17:00
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企業IT
事例で学ぶ、 Microsoft Office / Office 365活用術 ～ワークスタイル変革編～ 第23回 Power Apps と Power Automate ベースのチケット管理ツールを自前で構築! アクセンチュアが BPO 業務の効率を大幅に改善
2021/03/22 18:00
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企業IT
事例で学ぶ、 Microsoft Office / Office 365活用術 ～ワークスタイル変革編～ 第22回 いかにして個人の業務を自動化するか? 出光流の RPA 活用を支えた Microsoft Power Automate の実力
2021/02/09 15:15
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企業IT
RPAで業務効率を上げ、人は会う・見る・提案に注力を - 小菅不動産
2020/04/09 11:04
レポート
「導入事例 - RPA」の連載記事
企業IT
事例で学ぶ、 Microsoft Azure活用術 ～クラウド移行編～ 第193回 Microsoft Power Automate を採用して業務部門主導の RPA 活用を促進、アステラス製薬が見据える業務改革のビジョンとは
2022/05/17 10:00
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2021/05/18 19:45
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2021/03/22 18:00
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事例で学ぶ、 Microsoft Office / Office 365活用術 ～ワークスタイル変革編～ 第22回 いかにして個人の業務を自動化するか? 出光流の RPA 活用を支えた Microsoft Power Automate の実力
2021/02/09 15:15
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企業における、さまざまなシステムやサービスの導入事例を紹介します。ビジネス課題をITで解決するヒントをお届けします。