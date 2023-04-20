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三井化学がDXの取り組みで目指すものとは - 2つの事例を解説
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日本IBMなど、医薬品流通経路と在庫を可視化するプラットフォームの運用検証
2023/03/27 17:41
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ChatGPTを活用する弁護士ドットコムが描く、プロフェッショナル・テックの世界
2023/02/21 11:00
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事例で学ぶ、 Microsoft Azure活用術 ～クラウド移行編～ 第168回 タイムレスで本質的な美しさを追求する「ザ・ギンザ」がブランドマーケティングに IoT 連携ブロックチェーン技術を活用 ラグジュアリー化粧品としては世界初
2021/10/08 11:00
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事例で学ぶ、 Microsoft Azure活用術 ～クラウド移行編～ 第138回 Azure をベースにブロックチェーン活用を推進! 建設業界を牽引する大林組の 2 つの取り組みとは
2021/02/15 08:00
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「導入事例 - ブロックチェーン」の連載記事
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2021/02/15 08:00
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企業における、さまざまなシステムやサービスの導入事例を紹介します。ビジネス課題をITで解決するヒントをお届けします。