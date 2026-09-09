レポート

95%の組織が経験したブラウザベースの攻撃から、複雑化したIT環境を保護するアプローチとは

ハイブリッドワークやBYOD（私物端末の業務利用）が定着し、SaaSの利用が劇的に増加した昨今、企業のIT環境はますます複雑化している。一方で、従来のセキュリティ管理がそうした状況に対応し切れず、新たなリスクを生み出しているのが実情だ。調査結果を基に、巧妙化する脅威を防ぐアプローチを探っていく。

あるグローバル調査によれば、過去12カ月で95%の組織がブラウザベースの攻撃を、94%がフィッシングを経験しているという。また、BYODを禁止している組織でも98%のポリシー違反が発生しており、シャドーITが深刻なリスクとなっている。

そうした状況を受けて、多くの企業が多層的なセキュリティ対策に投資しているにもかかわらず、いまだインシデントの被害は後を絶たない。

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SASEとセキュアブラウザという組み合わせの有用性

このようにインシデントが多発する要因としては、暗号化されたトラフィックや、急増するSaaSや生成AIツールにおけるユーザー活動を把握できていない「可視性のギャップ」などが指摘されている。

ユーザーの生産性を損なわずにセキュリティを飛躍的に向上させるには、SASEの導入と合わせて、業務の中心となっているブラウザを保護のポイントとして捉え直す、ブラウザセキュリティのアプローチが不可欠だ。

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リンク先のコンテンツでは、豊富な調査データに基づき、企業が直面するセキュリティ課題を分析している。SASEやセキュアブラウザといった新たな対策が、なぜこれらの課題に有効なのかが明らかにされており、複雑化したIT環境を保護する際のヒントとなるだろう。ぜひご覧いただきたい。

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