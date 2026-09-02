レポート

1人の人間に対し109個のマシンアイデンティティが存在する中、いかにして有効なガバナンスを構築すべきか

昨今の組織におけるネットワーク上の主役は、もはや人間ではなくなりつつある。ある調査によれば、1人の人間に対して平均109個のマシンアイデンティティが存在するという。さらにAIエージェントが加わった状況は、一貫した統制の困難さをより浮き彫りにしている。

AIエージェントやサービスアカウント、ワークロードアイデンティティなどが増加し、いまや人間は少数派となった。こうした人間以外のアイデンティティは爆発的なスピードで拡大しており、それに伴って従来の管理手法も限界を迎えている。

実際に、過去12カ月で10社中9社がアイデンティティ関連の侵害を経験し、そのうち83%が2件以上の侵害を報告しているというデータもあることから、抜本的な対策は不可欠といえる。

パロアルトネットワークス 提供資料

2026年 アイデンティティセキュリティ情勢

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

経営幹部と現場との認識のギャップが浮き彫りに

しかし、多くの組織がAIエージェントのアクセスを最小権限で管理する重要性を認識しつつも、そのライフサイクル全体で一貫した管理を適用できている組織は半数にも満たない。背景には、経営幹部の54%が対策できていると考える一方、現場の61%がそれに同意していないという断絶がある。

こうしたギャップが、過剰な権限を持つアイデンティティの放置や、攻撃者に侵入口を与える状況を招いている中、人間、マシン、AIが混在する複雑な環境下でいかにして有効なガバナンスを構築するかは喫緊の課題となる。

* * *

リンク先のコンテンツでは、世界2,930名のサイバーセキュリティ意思決定者への調査から明らかになった、AI時代のアイデンティティセキュリティの現状と課題をデータと共に解説している。特にマシンアイデンティティと人間の比率が109：1という数値は、組織が管理すべきアイデンティティの様相が大きく変わったことを意味する。ぜひご確認いただきたい。

資料のご案内 パロアルトネットワークス 提供資料

2026年 アイデンティティセキュリティ情勢

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

[PR]提供：パロアルトネットワークス