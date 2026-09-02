レポート

AIによって高速化されたサイバー攻撃がIDを標的に。いま押さえておくべき4つの主要な脅威トレンドとは

AIの台頭によって、サイバー攻撃はかつてない速度で進化し続けている。その攻撃の主戦場はID（アイデンティティ）へと移行しており、従来の境界型防御は通用しなくなった。2025年に観測された大規模インシデント750件以上の分析から浮き彫りになった、サイバー脅威の最新トレンドとは。

最新のサイバー脅威においては、AIによる戦力の増強、ID攻撃の主流化、ソフトウェアサプライチェーンのリスク拡大、国家的行為者の戦術適応という4つのトレンドが明らかになった。

例えばAIは攻撃者の戦力を増強する手段となっており、攻撃ライフサイクルを劇的に高速化している。攻撃者はCVEの発表後15分以内に、新たに発見された脆弱性スキャンを開始し、AIの支援を受けながら脆弱性のシグナルを見つけたところに労力を投下する。

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侵害の90%以上は予防可能だった理由

攻撃の手法が巧妙化する一方、侵害の原因が意外と身近なところにあるのも実情だ。レポートによれば、侵害の90%以上において、セキュリティの設定ミスのような予防可能な欠陥が、攻撃者によるアクセスを許しているという。

防御側はエンドポイント、クラウド、SaaSといった複数の領域にまたがるシグナルを統合できていないため、攻撃の全体像を把握できず、検知が遅れてしまう。また、一貫性のないセキュリティ管理や、過剰な権限を付与されたIDの存在も、攻撃者に横展開の経路を与え、被害を拡大させる要因となっている。

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リンク先のコンテンツでは、調査で明らかになった4つの主要な脅威トレンドを踏まえ、企業が取るべき防衛アプローチを解説している。AIで加速する攻撃への対抗策、ゼロトラストの採用、ID管理の強化など、進めるべき検討事項が確認できる。自社のセキュリティ体制を見直す際の参考になるだろう。

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