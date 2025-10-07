アイデンティティの分散がもたらすリスクとは? 単一プラットフォームに統合して可視化を実現

ビジネスが成長する中でさまざまなシステムやツールが乱立し、IT環境が断片化することで、ITチームやセキュリティチームはそれらを管理をすることに難しさを感じている。
重要なアイデンティティが複数のシステムやインフラに散在することから、組織のセキュリティの全体像が見えにくくなり、侵害のリスクが高まってしまうのだ。
Okta Japan 提供資料
あらゆるアイデンティティ脅威を把握し、リアルタイムで対応する方法
＞ ＞ 資料の閲覧はこちら
アイデンティティの分散を解消するには
断片化したシステムはそれぞれが膨大なログデータを生成するが、チームはそうしたログを分析しきれず、リアルタイムでの対応はほぼ不可能になる。
アイデンティティも分散しているため、自組織にとって最大の脆弱性がどこにあるかを特定することが難しく、脅威の検知と対応に遅れが生じ、攻撃者が盗んだ認証情報を利用して損害を与えるだけの時間的余裕を与えてしまう。
* * *
リンク先から閲覧できる資料では、アイデンティティの分散化がもたらすリスクについて解説している。こうした課題を解消するためにも、アイデンティティシステムを単一プラットフォームに統合することが求められるが、その詳細についてはぜひ本資料をご覧いただきたい。
資料のご案内
Okta Japan 提供資料
あらゆるアイデンティティ脅威を把握し、リアルタイムで対応する方法
＞ ＞ 資料の閲覧はこちら
[PR]提供：Okta Japan