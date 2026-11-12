『わたしの「対話人生」』国際社会経済研究所理事長・藤沢久美　リーダーの成功とは何か

数年ぶりに来日された世界経済フォーラム（ダボス会議の主催団体）の創設者、クラウス・シュワブ氏にお会いした。

私がヤング・グローバル・リーダーとして活動していた二十年近く前、シュワブ氏はいつも、私たちに問いを投げかけてくれた。世界情勢、テクノロジーの未来、人間としての在り方。その問いに決まった正解はなかったが、議論を重ねるうちに視野が広がり、自分にも何かできるのではないかと思えてきた。

彼との対話を終えると、誰もが世界のため、社会のために動き出したくなった。「勇気をもらった」だけでは言い表せない、人を行動へと駆り立てる力が彼にはあった。

久しぶりにお会いしたシュワブ氏は、八十八歳になられても情熱的だった。世界中の数え切れないほどのリーダーと対話してきた氏が大切にしているリーダーに必要な五つの要素を語られた。

第一は「魂」。何のために行動するのかという目的意識。第二は「頭脳」。専門知識と複雑な世界を俯瞰する知性。第三は「心」。情熱と他者への共感。第四は「筋肉」。構想を実現する実行力。第五は「神経」。困難や不確実性に直面しても前進する強さである。

二十年前から聞いてきた教えだが、変化の激しい今こそ重みを増しているように感じた。

夕食会で仲間の一人が尋ねた。「あなたにとって成功とは何ですか」。

氏の答えが心に残った。ダボス会議のように世界のトップが集まる場をつくったこと自体が満足なのではない。そこで出会った人々が事業を発展させ、人生を切り開き、より大きな役割を担うリーダーへと成長していったこと。それこそが何よりの喜びだと。

その言葉に、二十年前の自分が重なった。私もまた氏から社会に貢献することの意味を学び、背中を押されて、様々な挑戦をしてきた一人である。本人が知ることのない場所でも、一人のリーダーの言葉が人の人生を変え、新たな行動を生んでいるのだ。

企業経営でも、業績や時価総額といった数字は大切だ。しかし、それだけでは測れない成果がある。育った社員が次の挑戦を始め、取引先が新たな機会をつかみ、後進が社会を変えていく。自分の手を離れたところで広がる成果こそ、長い時間をかけて現れるリーダーの仕事なのかもしれない。

経営者の成功は、自分がどれほど大きな事業を築いたかだけで決まるものではない。自分と出会った人が何に挑み、どんな未来を切り開いたか。そこにも、リーダーの価値が表れる。

八十八歳のシュワブ氏は、今も人の心を動かし、挑戦の種をまいている。

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