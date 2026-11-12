【 発電するガラスで成長を！】 パナソニックHDが取り組む次世代太陽電池戦略

窓や壁が新たな発電場所に

「再生可能エネルギーの主力電源化、経済安全保障を考えた場合、太陽電池が大変重要になってくる。中でも、当社のガラス型ペロブスカイト太陽電池はR&D（研究開発）のフェーズから事業化のフェーズへチェンジしてきた。〝発電する建材ガラス〟ということで、ガラス張りの建物のガラス部分をペロブスカイトで代替していく」

こう語るのは、パナソニック ホールディングス（HD）技術部門 コーポレートR&D戦略室 室長の吉（口の上は士ではなく「土」）川祐一氏。

G-Pulse社長・片瀬裕文の「次世代技術の開発で、日本を世界の地熱革命のリーダーに！」

次世代太陽電池『ペロブスカイト』の開発が急ピッチで進んでいる。パナソニックHDは、9月から「ガラス型」と呼ばれるペロブスカイト太陽電池の先行量産品の出荷を開始。本格量産にはまだ時間がかかるものの、当初計画を1年前倒しし、2029年4月より本格量産を開始する方針だ。

近年、脱炭素化の進展や電力需要の増加を背景に、再エネのさらなる導入拡大が求められている。その切り札として期待されているのが、軽くて柔軟性に優れ、設置場所の大幅な拡大が期待できるペロブスカイト太陽電池だ。

ペロブスカイト太陽電池には、いくつか種類がある。

一つは、軽量で柔軟という特長を持つ「フィルム型」。薄くて、軽くて、曲がるため、ビルの壁面や耐荷重の小さい屋根にも設置が可能。積水化学工業やリコーが開発を進めている。

もう一つが、従来のシリコン太陽電池にペロブスカイト太陽電池を組み合わせる「タンデム型」。東芝やカネカ、長州産業などが開発を進めていて、異なる2つの発電層から成り、高い発電効率を目指している。

そして、パナソニックHDが手掛ける「ガラス型」。建材一体型の太陽電池で、フィルム型のように曲げることはできないが、ガラスが発電層を保護するため長期の耐久性が期待される。

従来のシリコン太陽電池を設置するには、屋上やメガソーラーなどの広大な敷地が必要だった。特に都市部では、太陽電池を設置できる屋根面積が限られていた。しかし、今後は建物の窓や壁面など、これまで十分に活用されてこなかった場所を新たな発電場所として活用することができる。同社は〝発電するガラス〟として売り込みをかけたい考えだ。

「われわれは面積が大きく、高い成長性が期待できる窓や壁といった建材一体型の太陽電池の市場を狙う。窓や壁など、これまで太陽電池の設置が限られていた場所でも使えるようになる。屋根だけ（の需要）に比べて2倍以上のポテンシャルがあると考えている」（吉川氏）

2025年に閣議決定された「第7次エネルギー基本計画」では、2040年度までに太陽光発電を電源構成の23～29％まで引き上げる方針。中でも、次世代型太陽電池（ペロブスカイト太陽電池）は……。

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