龍角散・藤井隆太の『私の社長30年史』（第29回）服薬補助ゼリー誕生秘話

オーナー家復権の逆転劇「6.24」によって非再任となった当時の役員は、元々この製品の発売には否定的でした。

当時の取締役会議でも私以外が全員反対だったので、私は「目前で困った人を救うことができるのにやらないのは罪に等しい」と主張し、失敗したら私が買い取るから、いずれにしろ発売させろと強行突破した経緯がありました。1999年のことです。

まずは介護施設での試飲や医療機関でのX線撮影による安全性の検証を経て、介護士など専門家のいる介護施設に限定して販売、その後、小児科、調剤薬局、一般薬局へと拡大し、遂にはTV-CMまで実施して「おくすり飲めたね」「らくらく服薬ゼリー」として一般化したのです。

もし「6.24」が無ければそこまで行けずに頓挫していたかも知れません。

社長就任当時、新製品のアイデアを社内から受け付けるプロジェクトを推進していました。営業現場から、薬局店頭の情報で、乳児に薬を飲ませる時に、特別な軟水で飲ませているらしいという情報があり、これをヒントに薬を飲む水を開発したらどうかという話になりました。

しかし一方、高齢者施設などではゼリーで薬を飲ませている現場もあるという情報もありました。私は知り合いの介護施設に連絡を取り、現場に行ってみたところ、衝撃のシーンを見てしまいました。

寝たきりの患者さんでしたが、食事のおかゆに薬を振りかけていたのです。決して現場を責めることはできません。そうでもしなければ、とても飲めないのです。当然味は悪くなるし、食も進みません。

私は医薬品メーカーとして非常に切ない想いでした。現場でゼリーを調整して飲ませているケースもありましたが、薬と反応しない成分を使い、安全に嚥下できるゼリー強度を保つことは大変困難です。その上、ゼリーは保存性が悪いので、現場では安全に管理するのは、とても困難でした。

世の中に食品そのものを介護食としてゼリー状にする製品はありましたが、薬と反応しないことは保証できません。確かに大手医薬品メーカーにとっては、臨床開発によって新規物質に、いかに高い薬価を付けられるかが勝負なので、薬の飲みやすさに関する優先順位は低いのです。

逆に食品メーカーは医薬品の製造経験がないため、薬との反応を検証することが困難です。

当社の場合、小規模ながら医療用医薬品の製造経験もあり、薬と一緒に飲んだ場合の安全性に関する検証は可能と思われました。これは当社のような弱小メーカーにとって、非常に小さな突破口ではあるが将来のビジネスチャンスにつながるのではないかと考えたのです。

東日本大震災の際には、断水して薬が飲めない介護施設や医療機関、避難所などに約3万人分の製品を自衛隊のヘリで運んでいただきました。結果的に当社の製品の中では、最も人様の命を救える製品になったのです。

龍角散・藤井隆太の『私の社長30年史』（第28回）ヤトロン社への想い