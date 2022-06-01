Q-Successから2022年6月のWebサイト向けCMS (Content Management System)シェアが発表された。2022年6月はWordPressとJoomlaがシェアを減らし、それ以外の主要なCMSは横ばいの動きを見せている。

CMSはこれまでWordPressが長期にわたる増加を見せ、最近ではここにShopifyとWixの増加傾向が加わっていた。しかし、このところWordPressとShopifyのシェアは横ばいへ推移、若干の下落傾向も出てきている。すでに数カ月にわたってこの傾向が見えており、今後のCMSの新しい傾向となる可能性がある。

Webサイト向けCMSシェア推移グラフ 資料：Q-Success

順位 CMS 今月のシェア 先月のシェア 推移 1 None 33.0% 33.1% ↓ 2 WordPress 42.9% 43.0% ↓ 3 Shopify 4.3% 4.3% ＝ 4 Wix 2.3% 2.3% ＝ 5 Squarespace 2.0% 2.0% ＝ 6 Joomla 1.6% 1.7% ↓ 7 Drupal 1.2% 1.2% ＝ 8 Adobe Systems 1.1% 1.1% ＝ 9 Google Systems 0.9% 1.0% ↓ 10 Bitrix 0.8% 0.8% ＝ 11 Webflow 0.6% 0.6% ＝ 12 PrestaShop 0.5% 0.5% ＝ 13 OpenCart 0.5% 0.5% ＝ 14 Weebly 0.4% 0.4% ＝ 15 GoDaddy Website Builder 0.4% 0.4% ＝ 16 Tilda 0.3% 0.3% ＝ 17 TYPO3 0.3% 0.3% ＝ 18 HubSpot CMS 0.3% 0.3% ＝ 19 Duda 0.3% 0.3% ＝ 20 Microsoft Systems 0.3% 0.2% ↑

Q-Successは、上位1000万のWebサイト(2013年6月までの上位100万)を調査対象としており、Alexaによって提供されたWebサイトの人気ランキングの3カ月の平均順位を用いている。