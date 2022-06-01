Q-Successから2022年6月のWebサイト向けCMS (Content Management System)シェアが発表された。2022年6月はWordPressとJoomlaがシェアを減らし、それ以外の主要なCMSは横ばいの動きを見せている。
CMSはこれまでWordPressが長期にわたる増加を見せ、最近ではここにShopifyとWixの増加傾向が加わっていた。しかし、このところWordPressとShopifyのシェアは横ばいへ推移、若干の下落傾向も出てきている。すでに数カ月にわたってこの傾向が見えており、今後のCMSの新しい傾向となる可能性がある。
|順位
|CMS
|今月のシェア
|先月のシェア
|推移
|1
|None
|33.0%
|33.1%
|↓
|2
|WordPress
|42.9%
|43.0%
|↓
|3
|Shopify
|4.3%
|4.3%
|＝
|4
|Wix
|2.3%
|2.3%
|＝
|5
|Squarespace
|2.0%
|2.0%
|＝
|6
|Joomla
|1.6%
|1.7%
|↓
|7
|Drupal
|1.2%
|1.2%
|＝
|8
|Adobe Systems
|1.1%
|1.1%
|＝
|9
|Google Systems
|0.9%
|1.0%
|↓
|10
|Bitrix
|0.8%
|0.8%
|＝
|11
|Webflow
|0.6%
|0.6%
|＝
|12
|PrestaShop
|0.5%
|0.5%
|＝
|13
|OpenCart
|0.5%
|0.5%
|＝
|14
|Weebly
|0.4%
|0.4%
|＝
|15
|GoDaddy Website Builder
|0.4%
|0.4%
|＝
|16
|Tilda
|0.3%
|0.3%
|＝
|17
|TYPO3
|0.3%
|0.3%
|＝
|18
|HubSpot CMS
|0.3%
|0.3%
|＝
|19
|Duda
|0.3%
|0.3%
|＝
|20
|Microsoft Systems
|0.3%
|0.2%
|↑
Q-Successは、上位1000万のWebサイト(2013年6月までの上位100万)を調査対象としており、Alexaによって提供されたWebサイトの人気ランキングの3カ月の平均順位を用いている。