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「HDD」のニュースまとめ-2020年7月

HDD（ハードディスク）の話題をまとめて。ニュースやレビューをお届けします。

2020年07月10日(金)

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ウエスタンデジタルから最大18TBの3.5型SATA HDD、「WD Gold」の新モデル

自作 / テクノロジ 2020/07/10 17:12

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