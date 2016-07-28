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「HDD」のニュースまとめ-2016年7月

HDD（ハードディスク）の話題をまとめて。ニュースやレビューをお届けします。

2016年07月28日(木)

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ロジテック、アクセスログ管理を強化したNAS

周辺機器 2016/07/28 18:46

2016年07月27日(水)

Top

QNAP、コンパクトきょう体で設置性に優れた高機能ミニタワー型NASキット

自作 / テクノロジ 2016/07/27 16:51

Top

バッファロー、Macですぐに使えるUSB 3.0対応の超薄型ポータブルHDD

周辺機器 2016/07/27 16:37

2016年07月26日(火)

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今週の秋葉原情報 - コスパ抜群のGeForce GTX 1060カードが発売に、格安の10テラHDDも予約開始

PCゲーミング 2016/07/26 12:52

2016年07月15日(金)

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パーティションを自由自在に操作する、「Partition Manager 15 Pro」を試す

ソフト 2016/07/15 15:14

2016年07月14日(木)

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ロジテック、データセンター向けHDD内蔵の外付けHDD - バルクモデルも

周辺機器 2016/07/14 15:53

2016年07月13日(水)

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アイ・オー・データ、スマホで撮った写真を自動バックアップできるNAS

周辺機器 2016/07/13 18:16

2016年07月05日(火)

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テックウインド、秋葉原ツクモ各店でWD製HDD購入者が対象の抽選会を開催

キャンペーン / イベント 2016/07/05 23:25

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GALLERIA、「Soulworker推奨パソコン」にハイエンドモデル2機種

PC本体 2020/05/08 16:17

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GALLERIA、「TERA推奨ゲーミングPC」をリニューアル

PC本体 2020/05/08 16:13

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GALLERIA、「ArcheAge推奨パソコン」にハイエンド2モデル

PC本体 2020/05/08 16:09

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【Amazon得報】本日限り！ 東芝製4TBドライブ内蔵のUSB接続ポータブルHDDが約10%オフ

ガジェット 2020/05/08 11:40

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GALLERIA、『Forza Horizon 4』推奨PCにハイエンド2モデル

PCゲーミング 2020/05/07 17:44

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GALLERIA、「Halo Wars2推奨パソコン」をリニューアル

PCゲーミング 2020/05/07 17:37

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GALLERIA、『SEKIRO』推奨PCにハイエンド2モデル

PCゲーミング 2020/05/07 17:30

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アンテナ線が無い部屋でも使える19V型テレビ「プライベート・ビエラ」

テレビ / レコーダー 2020/05/07 14:10

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パナソニック、ネット動画も見られる防水テレビ - W録対応など4機種

テレビ / レコーダー 2020/05/07 13:30

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カゴヤ、クラウドの物理サーバを活用した「テレワーク導入らくらくパック」提供

情報システム 2020/05/07 12:00

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