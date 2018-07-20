「EDR」の最新情報・話題まとめEDRとは、Endpoint Detection and Responseの略で、セキュリティのエンドポイント向け製品の1つ。従来のエンドポイント向けセキュリティ製品はシグニチャによるウイルス検知・防止機能が主な機能だったが、EDR製品はエンドポイントの情報(アプリケーション、ログ、起動プロセスなど)を収集して、エンドポイントでの脅威を検知し、それらへの対応を支援する。
2018年07月20日(金)
日立Sol、エンドポイントの外部脅威対策を運用するMDRサービス
セキュリティ 2018/07/20 13:10
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