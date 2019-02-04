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「液晶ディスプレイ」の最新情報・話題まとめ

液晶ディスプレイの情報を集約。最新ニュース、レビュー、各メーカーの発表会レポートなどを掲載。
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2019年02月27日(水)

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Lenovo、USB Type-C対応の14型モバイルディスプレイ「ThinkVision M14」

周辺機器 02/27 13:54

2019年02月25日(月)

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ピクセラが「新生活応援キャンペーン」、24V型テレビが税込14,800円

テレビ / レコーダー 02/25 21:51

2019年02月21日(木)

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LG、144Hz駆動でHDR10対応の21:9ウルトラワイド34型湾曲ゲーミング液晶

PCゲーミング 02/21 19:55

2019年02月20日(水)

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LG、税別46,000円のHDR 10対応27型4K IPSディスプレイ「27UL550-W」

周辺機器 02/20 12:35

2019年02月17日(日)

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EIZO、sRGB100％のWUXGAで安くなった24.1型液晶「ColorEdge CS2410」

周辺機器 02/17 20:03

2019年02月16日(土)

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センチュリー、フルHD解像度の11.6型モバイル液晶ディスプレイ

周辺機器 02/16 08:00

2019年02月13日(水)

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アイ・オー・データ、量子ドット技術でAdobe RGB 99％の31.5型液晶

周辺機器 02/13 18:29

2019年02月08日(金)

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ビューソニック、WQHD解像度でスリムベゼルの27型液晶ディスプレイ

周辺機器 02/08 09:48

2019年02月05日(火)

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中国「Huion」ブランドの液晶ペンタブレット、日本へ

周辺機器 02/05 20:21

2019年02月04日(月)

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フィリップス、49型の超ウルトラワイド曲面ディスプレイ

周辺機器 02/04 16:01

2019年02月03日(日)

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JAPANNEXT、43型4KのIPS液晶ディスプレイ - 期間限定で税込39,980円

周辺機器 02/03 16:29

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