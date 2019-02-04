「液晶ディスプレイ」の最新情報・話題まとめ
2019年02月27日(水)
2019年02月25日(月)
ピクセラが「新生活応援キャンペーン」、24V型テレビが税込14,800円
テレビ / レコーダー 02/25 21:51
2019年02月21日(木)
LG、144Hz駆動でHDR10対応の21:9ウルトラワイド34型湾曲ゲーミング液晶
PCゲーミング 02/21 19:55
2019年02月20日(水)
LG、税別46,000円のHDR 10対応27型4K IPSディスプレイ「27UL550-W」
周辺機器 02/20 12:35
2019年02月17日(日)
2019年02月16日(土)
センチュリー、フルHD解像度の11.6型モバイル液晶ディスプレイ
周辺機器 02/16 08:00
2019年02月13日(水)
アイ・オー・データ、量子ドット技術でAdobe RGB 99％の31.5型液晶
周辺機器 02/13 18:29
2019年02月08日(金)
ビューソニック、WQHD解像度でスリムベゼルの27型液晶ディスプレイ
周辺機器 02/08 09:48
2019年02月05日(火)
中国「Huion」ブランドの液晶ペンタブレット、日本へ
周辺機器 02/05 20:21
2019年02月04日(月)
フィリップス、49型の超ウルトラワイド曲面ディスプレイ
周辺機器 02/04 16:01
2019年02月03日(日)
JAPANNEXT、43型4KのIPS液晶ディスプレイ - 期間限定で税込39,980円
周辺機器 02/03 16:29
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