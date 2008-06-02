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「デスクトップPC」の最新情報・話題まとめ

デスクトップPCに関するさまざまなニュースや解説、レビューを掲載。
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2008年06月30日(月)

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富士通WEB MART、アウトレット地デジフェア開催

PC本体 06/30 19:44

2008年06月26日(木)

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エプソンダイレクト、X48 Express採用のフラグシップ機「Endeavor Pro4500」

PC本体 06/26 23:07

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エプソンダイレクト、価格5万5,650円からのミニタワー型デスクトップ「Endeavor MT7900」

PC本体 06/26 10:30

2008年06月23日(月)

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FSB1,600MHz対応X48 Express、C2E QX9770搭載の高性能デスクトップ

PC本体 06/23 20:02

2008年06月12日(木)

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富士通、液晶一体型デスクトップ「FMV-DESKPOWER LX」の新モデル

PC本体 06/12 20:22

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リビングPC「FMV-TEO」新モデル発表 - ビエラリンク/ファミリンクと連携

PC本体 06/12 12:46

2008年06月06日(金)

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G-Tune、「ロスト プラネット コロニーズ」推奨PC

PC本体 06/06 20:12

2008年06月03日(火)

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G-Tune、P45 Expressチップセット採用のゲーマー向けデスクトップ6製品

PC本体 06/03 01:39

2008年06月02日(月)

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マウス、11万円台のP45 Express搭載デスクトップ「MDV-ADVANCE ST 4940X2」

PC本体 06/02 22:05

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デル、拡張性を高めた中小企業向けハイエンドデスクトップ「Vostro 410」

PC本体 06/02 20:42

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ストーム、BTO対応のミニタワー型ゲーミングPC

PCゲーミング 06/21 17:33

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ドスパラ、第9世代Core i5搭載のミニタワーデスクトップPC

PC本体 06/21 13:10

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G-GEAR、AMDの設立50周年を記念した限定ゲーミングデスクトップPC

PCゲーミング 06/20 20:44

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ASUS、上位モデルでGeForce GTX 1660 Tiを搭載したデスクトップPC

PC本体 06/19 18:34

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日本エイサー、幅10cmの省スペースPC「Aspire X」新モデル

PC本体 06/18 18:45

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XPS 13も割引、デルが個人向け「夏のボーナスセール」

キャンペーン / イベント 06/18 16:15

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【ITサポートエンジニアおすすめ！】1万円以下のPCスピーカー6選｜コスパがよくてお買い得

06/18 16:00

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G-GEAR、『エースコンバット7』動作確認済デスクトップPC

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マウス、「夏休みこども自由研究 in 沖縄」でPC組み立て受付中

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「ROG ZEPYRUS S GX701GXR」特濃レビュー、至高のASUS製ゲーミングノートPC

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