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「クラウド」の最新情報・話題まとめ

クラウドを活用したITのトレンドを掲載

2016年01月27日(水)

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ニフティ、丸紅とクラウドサービスで協業 - ニフティクラウドをOEM提供

情報システム 01/27 16:43

2016年01月26日(火)

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サムライズ、「InsightNavi案件管理」に滞留案件分析機能を追加

マーケティング 01/26 10:04

2016年01月25日(月)

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SBT、Azure上で利用するセキュアなファイルサーバ「FileServer on Cloud」

情報システム 01/25 19:21

2016年01月22日(金)

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JFEエンジニアリング、生鮮流通会社向け業務支援クラウドサービスを開始

業務システム 01/22 16:17

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「VMware Briefing Center Tokyo」の基盤を支える中核ストレージにティントリを利用

仮想化ストレージ PR 01/22 13:00

2016年01月21日(木)

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電子証明書で実現するクラウド時代のセキュアアクセス 第3回 キーワードは“SSL-VPN＋クライアント証明書”日本企業のセキュアアクセスを支える3社間パートナーシップ

セキュリティ PR 01/21 10:30

2016年01月20日(水)

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対談! 日本のものづくり - プロトラブズが国内有識者と探る 第29回 NTTデータ セキュリティビジネス推進室　山田達司氏、小山武士氏、谷澤幹也氏（後編）

ものづくり 01/20 11:00

2016年01月19日(火)

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技研商事インターナショナル、クラウド型商圏データ共有ツール「MIP」

マーケティング 01/19 09:43

2016年01月18日(月)

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2015年の国内クラウドインフラソフト市場は前年比36.5%増 - IDC

情報システム 01/18 12:40

2016年01月14日(木)

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富士通、屋内位置側位で店舗内の人の流れを分析する「人流分析サービス」

マーケティング 01/14 09:33

2016年01月13日(水)

Top

セキュリティの現場から from バラクーダラボ 第396回 バラクーダネットワークス、Microsoft Office 365戦略的イニシアティブでクラウドへの注力を強化

情報システム 01/13 12:50

2016年01月12日(火)

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セキュリティの現場から from バラクーダラボ 第395回 2015年を振り返る

情報システム 01/12 08:30

2016年01月08日(金)

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セキュリティの現場から from バラクーダラボ 第394回 チャネルパートナー向けOffice 365ウェビナーのお知らせ

情報システム 01/08 08:00

2016年01月07日(木)

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横河電機、クラウド環境を利用したデータ共有サービスの米企業を買収

ものづくり 01/07 19:49

2016年01月06日(水)

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セキュリティの現場から from バラクーダラボ 第393回 2016年：生産性向上ソリューションの予測

情報システム 01/06 19:07

2016年01月05日(火)

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セキュリティの現場から from バラクーダラボ 第392回 いつでも電子署名できるドキュメントプラットフォームをCudaSignが実現

情報システム 01/05 18:02

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クラウド会計ソフト「freee」、確定申告書作成機能をフルリニューアル

SOHO/SMB 01/05 10:48

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唯一無二の価値を提供できる企業を目指す - GMOクラウドの2016年戦略

情報システム PR 01/05 09:09

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対談! 日本のものづくり - プロトラブズが国内有識者と探る 第28回 NTTデータ セキュリティビジネス推進室　山田達司氏、小山武士氏、谷澤幹也氏（前編）

ものづくり 01/05 09:00

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