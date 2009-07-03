「クラウド」の最新情報・話題まとめ
2009年07月31日(金)
IBM、IT資源を従量課金制で提供するパブリッククラウドサービスを発表
企業動向 07/31 08:30
2009年07月24日(金)
リコー、日本IBMと協業しNotes/Dominoをクラウドサービスで提供
企業動向 07/24 13:57
2009年07月17日(金)
自動車で起こるクラウド化 - IntelのIVIへの取り組みとGENIVIの役割
半導体デバイス 07/17 20:15
2009年07月15日(水)
MS、Windows Azureの価格体系とサービス開始時期を発表
企業動向 07/15 13:09
日本IBM、設置から5日で使えるクラウド環境構築パッケージを発表
企業動向 07/15 09:00
2009年07月14日(火)
日本IBMのパートナー戦略 - ポイントはクラウド
企業動向 07/14 08:30
2009年07月08日(水)
NTTコムウェア、クラウド・サービス「SmartCloud」を発表
企業動向 07/08 08:30
2009年07月03日(金)
スピーシーズが語る - クラウド活用によるロボットビジネスの可能性
半導体デバイス 07/03 11:21
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