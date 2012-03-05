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「導入事例」の最新情報・話題まとめ

企業はどう考え、IT機器を導入するのか、そのノウハウを掲載

2012年03月30日(金)

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Peach Aviation、人材管理システムに「Oracle Fusion Applications」採用

企業動向 03/30 10:55

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近畿大、富士通のスパコン「PRIMEHPC FX10」を導入

半導体デバイス 03/30 08:00

2012年03月26日(月)

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東大情報基盤センターが教育用計算機システム刷新、NEC/EMC製品を採用

企業動向 03/26 08:00

2012年03月23日(金)

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全日本食品、ビッグデータ活用に向けOracle Exadataでシステム刷新

企業動向 03/23 08:58

2012年03月21日(水)

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ソニー、スマホ向け放送局「NOTTV」に放送制作機器一式を納入

企業動向 03/21 09:37

2012年03月16日(金)

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NECのデジタルサイネージ、ユニクロのグローバル旗艦店・銀座店で稼働開始

企業動向 03/16 09:26

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日立の自治体クラウドサービス、豊橋市・岡崎市が共同利用

企業動向 03/16 09:16

2012年03月15日(木)

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NEC、京都大学の教育用システムをシンクライアントで構築

企業動向 03/15 10:32

2012年03月09日(金)

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NTTデータ、日本無線に高電圧直流を用いたプライベートクラウドを導入

企業動向 03/09 08:00

2012年03月08日(木)

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IBM、中国銀行のモバイルバンキングのスマホ向けサービスを拡充

企業動向 03/08 10:17

2012年03月06日(火)

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NEC、東海大学の全国10キャンパス統合に向けたプライベートクラウド構築

企業動向 03/06 09:55

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NEC、広島市教育委員会に7,000人利用の教育情報クラウド基盤を導入

企業動向 03/06 09:33

2012年03月05日(月)

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リコー、IBMのクラウド型コラボレーションサービスで商品企画を効率化

企業動向 03/05 10:09

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NEC、香港バスの車内自動放送/運行データ記録システムを受注

企業動向 03/05 10:00

2012年03月02日(金)

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富士通、長瀬産業のBCP対策を強化しサーバ台数を削減

企業動向 03/02 09:22

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