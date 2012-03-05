「導入事例」の最新情報・話題まとめ
2012年03月30日(金)
近畿大、富士通のスパコン「PRIMEHPC FX10」を導入
半導体デバイス 03/30 08:00
2012年03月26日(月)
東大情報基盤センターが教育用計算機システム刷新、NEC/EMC製品を採用
企業動向 03/26 08:00
2012年03月23日(金)
全日本食品、ビッグデータ活用に向けOracle Exadataでシステム刷新
企業動向 03/23 08:58
2012年03月21日(水)
ソニー、スマホ向け放送局「NOTTV」に放送制作機器一式を納入
企業動向 03/21 09:37
2012年03月16日(金)
NECのデジタルサイネージ、ユニクロのグローバル旗艦店・銀座店で稼働開始
企業動向 03/16 09:26
日立の自治体クラウドサービス、豊橋市・岡崎市が共同利用
企業動向 03/16 09:16
2012年03月15日(木)
NEC、京都大学の教育用システムをシンクライアントで構築
企業動向 03/15 10:32
2012年03月09日(金)
NTTデータ、日本無線に高電圧直流を用いたプライベートクラウドを導入
企業動向 03/09 08:00
2012年03月08日(木)
IBM、中国銀行のモバイルバンキングのスマホ向けサービスを拡充
企業動向 03/08 10:17
2012年03月06日(火)
NEC、東海大学の全国10キャンパス統合に向けたプライベートクラウド構築
企業動向 03/06 09:55
NEC、広島市教育委員会に7,000人利用の教育情報クラウド基盤を導入
企業動向 03/06 09:33
2012年03月05日(月)
リコー、IBMのクラウド型コラボレーションサービスで商品企画を効率化
企業動向 03/05 10:09
NEC、香港バスの車内自動放送/運行データ記録システムを受注
企業動向 03/05 10:00
2012年03月02日(金)
富士通、長瀬産業のBCP対策を強化しサーバ台数を削減
企業動向 03/02 09:22
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