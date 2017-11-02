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「au」の最新情報・話題まとめ

KDDIが運営する携帯電話回線「au」のサービスや料金プラン、スマートフォン端末、タブレット端末に関する最新ニュースや動向、レポートを掲載。ガラケー(従来型携帯電話)やWi-Fiルーターなどの製品情報、社長会見や決算発表などの経営情報も取り上げていく。

2017年11月30日(木)

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KDDIがドローン事業でウェザーニューズの気象情報を活用

携帯キャリア 11/30 12:10

2017年11月29日(水)

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3キャリア、ユニバーサルサービス料を月額2円に値下げ - 2018年1月から

携帯キャリア 11/29 15:02

2017年11月21日(火)

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Google Homeで家電も操作、KDDIがホームIoT「au HOME」を本格スタート

携帯キャリア 11/21 23:07

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KDDI、「au HOME」のサービス拡充 - Google Home対応に

携帯キャリア 11/21 21:06

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KDDI、通話内容を保存してあとから確認できる4G LTEケータイ「GRATINA」

携帯キャリア 11/21 13:56

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KDDI、4.9インチの挟額縁ディスプレイ搭載の「AQUOS R compact」

携帯キャリア 11/21 13:28

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KDDI、デュアルカメラと有機EL採用の6.0インチAndroidスマホ「isai V30+」

携帯キャリア 11/21 12:02

2017年11月20日(月)

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au、「ピタットプラン」「フラットプラン」への変更でキャッシュバック

携帯キャリア 11/20 13:47

2017年11月06日(月)

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契約中の通信キャリア、選んだ理由は? - マイナビニュース調査

携帯キャリア 11/06 11:00

2017年11月02日(木)

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au「三太郎の日」、12月特典はミスドの無料券

携帯キャリア 11/02 11:57

2017年11月01日(水)

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iPhone Xの予約数は「iPhone 8の1.5倍」 - KDDI田中社長が言及

携帯キャリア 11/01 19:30

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