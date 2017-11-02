「au」の最新情報・話題まとめ
2017年11月30日(木)
KDDIがドローン事業でウェザーニューズの気象情報を活用
携帯キャリア 11/30 12:10
2017年11月29日(水)
3キャリア、ユニバーサルサービス料を月額2円に値下げ - 2018年1月から
携帯キャリア 11/29 15:02
2017年11月21日(火)
Google Homeで家電も操作、KDDIがホームIoT「au HOME」を本格スタート
携帯キャリア 11/21 23:07
KDDI、「au HOME」のサービス拡充 - Google Home対応に
携帯キャリア 11/21 21:06
KDDI、通話内容を保存してあとから確認できる4G LTEケータイ「GRATINA」
携帯キャリア 11/21 13:56
KDDI、4.9インチの挟額縁ディスプレイ搭載の「AQUOS R compact」
携帯キャリア 11/21 13:28
2017年11月20日(月)
au、「ピタットプラン」「フラットプラン」への変更でキャッシュバック
携帯キャリア 11/20 13:47
2017年11月06日(月)
契約中の通信キャリア、選んだ理由は? - マイナビニュース調査
携帯キャリア 11/06 11:00
2017年11月02日(木)
au「三太郎の日」、12月特典はミスドの無料券
携帯キャリア 11/02 11:57
2017年11月01日(水)
iPhone Xの予約数は「iPhone 8の1.5倍」 - KDDI田中社長が言及
携帯キャリア 11/01 19:30
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