「au」の最新情報・話題まとめ
2014年09月24日(水)
au WALLETアプリがTouch ID対応に
携帯キャリア 09/24 16:48
KDDI、曲面ディスプレイ搭載スマホ「GALAXY Note Edge」10月下旬発売
携帯キャリア 09/24 16:36
2014年09月19日(金)
KDDI、「auスマートパス」会員の新型iPhone修理代金を最大7,800円サポート
携帯キャリア 09/19 21:03
KDDI田中社長がティム･クックのサインを自慢 - Apple Watch発売日にも言及
携帯キャリア 09/19 14:21
KDDIがiPhone発売イベント開催 - 松岡修造も「驚きを超えた感動がある」と絶賛
携帯キャリア 09/19 12:49
2014年09月17日(水)
KDDIもMNPで下取り最大43,200円相当 - ドコモ･ソフトバンクを追随
携帯キャリア 09/17 18:35
KDDI、「下取りプログラム」の引取価格を一部アップ - iPhone 5sなど4機種で
携帯キャリア 09/17 18:31
2014年09月14日(日)
auが下取りプログラムの料金改定、iPhone 5(64GB)が27,000円相当に
携帯キャリア 09/14 22:37
MNPによる解約手続きの流れ - auユーザー編
携帯キャリア 09/14 13:59
2014年09月13日(土)
auの新料金プラン「カケホとデジラ」をおさらいしたい人のための記事まとめ
携帯キャリア 09/13 11:00
2014年09月12日(金)
KDDI、新型iPhoneの機種代金発表 - 「iPhone 6」はMNPなら実質負担金0円
携帯キャリア 09/12 16:13
2014年09月10日(水)
KDDI、12日午後4時より「新型iPhone」2機種の予約受付開始
携帯キャリア 09/10 15:21
2014年09月01日(月)
KDDI、MVNO事業の新会社「KDDIバリューイネイブラー株式会社」を設立
携帯キャリア 09/01 10:04
バックナンバー
|2019
|2018
|2017