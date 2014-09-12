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「au」の最新情報・話題まとめ

KDDIが運営する携帯電話回線「au」のサービスや料金プラン、スマートフォン端末、タブレット端末に関する最新ニュースや動向、レポートを掲載。ガラケー(従来型携帯電話)やWi-Fiルーターなどの製品情報、社長会見や決算発表などの経営情報も取り上げていく。

2014年09月24日(水)

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KDDI、厚さ6.6mmの薄型10.5インチタブレット「GALAXY Tab S」12月上旬発売

携帯キャリア 09/24 18:40

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au WALLETアプリがTouch ID対応に

携帯キャリア 09/24 16:48

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KDDI、曲面ディスプレイ搭載スマホ「GALAXY Note Edge」10月下旬発売

携帯キャリア 09/24 16:36

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KDDI、最新Xperia「Z3」を10月下旬より発売 - 5.2型、2070万画素カメラ内蔵

携帯キャリア 09/24 13:09

2014年09月19日(金)

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KDDI、「auスマートパス」会員の新型iPhone修理代金を最大7,800円サポート

携帯キャリア 09/19 21:03

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KDDI田中社長がティム･クックのサインを自慢 - Apple Watch発売日にも言及

携帯キャリア 09/19 14:21

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KDDIがiPhone発売イベント開催 - 松岡修造も「驚きを超えた感動がある」と絶賛

携帯キャリア 09/19 12:49

2014年09月17日(水)

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KDDIもMNPで下取り最大43,200円相当 - ドコモ･ソフトバンクを追随

携帯キャリア 09/17 18:35

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KDDI、「下取りプログラム」の引取価格を一部アップ - iPhone 5sなど4機種で

携帯キャリア 09/17 18:31

2014年09月14日(日)

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auが下取りプログラムの料金改定、iPhone 5(64GB)が27,000円相当に

携帯キャリア 09/14 22:37

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MNPによる解約手続きの流れ - auユーザー編

携帯キャリア 09/14 13:59

2014年09月13日(土)

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auの新料金プラン「カケホとデジラ」をおさらいしたい人のための記事まとめ

携帯キャリア 09/13 11:00

2014年09月12日(金)

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KDDI、下取りプログラムにiPhone 5s/5cを19日追加 - iPhone 4S/5は増額に

携帯キャリア 09/12 17:34

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KDDI、新型iPhoneの機種代金発表 - 「iPhone 6」はMNPなら実質負担金0円

携帯キャリア 09/12 16:13

2014年09月10日(水)

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KDDI、12日午後4時より「新型iPhone」2機種の予約受付開始

携帯キャリア 09/10 15:21

2014年09月01日(月)

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KDDI、MVNO事業の新会社「KDDIバリューイネイブラー株式会社」を設立

携帯キャリア 09/01 10:04

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