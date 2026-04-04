オルカンやS&P500に足すと危険? "避けたい組み合わせ"とおすすめファンド4選

投資家に大人気のオルカンやS&P500ですが、それにプラスして投資したいと考える方もいるでしょう。ファンドをうまく組み合わせることでリスクを下げ、より長期投資がしやすくなります。本記事ではオルカンやS&P500と組み合わせるとよいファンド、そうでないファンドについて解説します。

オルカンやS&P500の特徴をおさらい

日本で根強い人気のオルカンやS&P500について、おさらいしておきましょう。

オルカンは全世界だが米国比率が高い

eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)は、先進国から新興国まで約50カ国、約3,000銘柄に分散投資を行います。一見すると広範な分散が図られているように見えるオルカンですが、その内部構成を見ると、米国株が占める比率は約60％に達しています。

世界中に幅広く分散しているイメージを持っていた方もいると思いますが、実際には米国が半分以上を占めています。

S&P500は米国のみ

S&P500は、米国市場を代表する大型株500社に投資を行います。米国の割合が100％であり、米国の成長性・将来性を重視する方に選ばれているファンドです。

さらに、S&P500をけん引しているのはいわゆる「ビッグテック」と呼ばれる巨大IT企業です。Google、Apple、Amazon、Microsoft、NVIDIAなどの株価に左右されやすいのも特徴です。

オルカンとS&P500の併用はアリ？

2つのファンドはともに人気であるため、併せ持ちを検討する方もいるでしょう。「全世界に分散投資をしながら、米国の成長を取り込む」という文脈で推奨されることもありますが、慎重な判断が必要です。

両者を併せ持つことで、ポートフォリオの米国比率は70～80％台程度まで高まるケースが多いです。よって、オルカンが本来持っている「国別分散」の機能を弱めることにつながります。

併用をしたいなら、米国に偏重するリスクをどのように調整するかが鍵となるでしょう。

組み合わせに向いていない銘柄

以上のような特性から、オルカンやS&P500と併用に向いていないのは、米国比率が高いファンドといえます。

たとえば「楽天・VTI(楽天・全米株式インデックス・ファンド)」やNASDAQ100に連動するファンド、「iFreeNEXT FANG+インデックス」のような特定のビッグテックに集中投資するファンドも注意が必要です。

ただし、ここでの「向いていない」とは、あくまで分散投資に向いていないという意味です。ビッグテックの成長性に期待するなら、あえて併用する考え方もあるでしょう。

オルカンやS&P500と組み合わせるのに向いているファンド

ここからは、オルカンやS&P500と併用することで、分散投資につながるファンドを紹介します。

楽天・全世界株式(除く米国)インデックス・ファンド

こちらは、アメリカを除く全世界に投資をするインデックス・ファンドです。オルカンなどと併用することにより、ポートフォリオにおけるアメリカの比率を調整するのに役立ちます。

2022年12月に設定された比較的新しいファンドですが、純資産は順調に増え、現在は200億円を超えています。

eMAXIS Slim 先進国債券インデックス

株式への偏重を調整したい方におすすめなのが、債券に投資するファンドです。株式と債券は一般的に異なる値動きを示すため、ポートフォリオに組み入れることでリスクを低減させる効果が期待できます。

同じくeMAXIS Slimシリーズであるこちらのファンドは、日本を除く先進国の公社債へ投資を行います。eMAXIS Slimらしく、信託報酬が低く設定されているのもメリットです。

eMAXIS Slim 国内／先進国リートインデックス

株式のリスクを減らすのに、リート(REIT)のファンドを選ぶのも1つの方法です。不動産投資信託であり、株式や債券とは異なる値動きをする傾向があります。

ポートフォリオの数％をリートにすることで、実物資産に近い性質を取り込むと同時に、インフレ耐性も高められます。

三菱UFJ 純金ファンド

金(ゴールド)は、地政学リスクが高まる局面で威力を発揮するとされています。直近でも大きなリターンを記録しており、株式が調整局面に入った際のリスクヘッジとして機能することが多いとされています。

こちらのファンドは純金上場信託(現物国内保管型)を主要な投資対象としています。