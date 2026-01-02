モテる男だけが持っている"趣味の正体"──二流は投資しすぎ、三流はただの暇つぶし。

この記事では、「一流・二流・三流の違い」を、色気・人間関係・ファッション・聞き方・夜の所作など、あらゆる角度から浮き彫りにした『一流の男 二流の男 三流の男』(潮凪洋介/あさ出版)から一部を抜粋して紹介します。

趣味が武器になるとき

一流は、趣味に哲学がある

二流は、趣味に投資しすぎる

三流は、趣味ではなく暇つぶし



趣味は、人生の余韻を生む遊び場だ。だが扱いを誤れば、散財か空虚な｢暇つぶし｢時間｣となる。

一流は、｢趣味に哲学がある｣

趣味を単なる暇つぶしで終わらせず、よりよく生きるための哲学とシンクロさせ、あるべき自分を育てる増幅装置にする。あるヨットマンは｢自然との格闘と調和を繰り返し、己を森羅万象と同一化させる。資本主義社会で偏狭化した感覚を整え、第六感を研ぐ｣と語る。あるジャズ好きは｢不完全な即興の瞬間美を人生と重ねる｣と微笑む。

女性の前では｢いや～俺の趣味は、昭和のラブソングを歌うことかな。昭和は歌詞が直球でガツン!と入ってくる、好きが5倍伝わる!あの頃の元カノは全員、俺を振ったけどね(笑)｣の自虐で、あらら、と笑われながらも｢愛｣を直球で叫ぶ。古き良き別解を示す。

二流は、｢趣味に投資しすぎる｣

二流の男は、趣味に過剰投資する。ゴルフクラブをフルセット揃え、高級ロードバイクに数百万、カメラのレンズにボーナスを全投入。確かにその瞬間は心が華やぐ。だが気がつけば｢見せびらかすため｣か｢ただの精神安定剤｣。SNSに｢新しいレンズ買いました!｣とアップしても、いいねが3件止まり。

女性の前でも｢このクラブ、一本30万するんだよね｣と値段を語る。だが心には響かない。値段の話より｢そのクラブがどんな感情をくれたのか?｣を聞きたい。

彼女は｢えーすごい!｣と笑顔を返しながら、心の中ではこう計算する。

｢あ、金持ちアピールね。次は高級ディナー、旅行、バッグくらいは軽くおねだりしようかしら｣

たった1つでいい。心が動いた体験や瞬間を1分で情景描写してみよう。その中に男の哲学が映し出されるはずだ。

三流は、｢趣味ではなく暇つぶし｣

三流の男は｢俺、趣味ないんだよね｣といい放つ。日常は仕事とスマホゲームと居酒屋ループ。趣味がない=話題がない=一緒にいても景色が動かない。

だが、彼には逆転の芽がある。｢趣味がない｣ことは、｢これから何でもできる｣ということ。様々な趣味をテイスティングできる。釣りでも陶芸でもサルサでも、とりあえず飛び込める素地を持っているのだ。

女性の前でも｢俺、趣味ゼロだから何だって挑戦できる、君の趣味にもデビューしようかなー! スパルタ指導頼む!(笑)｣と、お願いすれば、逆に新鮮。空っぽを逆手に取れば、未知の冒険を一緒に始められる男として映る。

趣味は暇つぶしじゃない。打ち込み方1つで、その人の深みと魅力がにじみ出る。趣味で自分の思想を体現する一流に、好きでもない趣味で承認欲求を満たす二流。三流は、有り余る時間で最強の趣味野郎になれる!