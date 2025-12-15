世田谷区の物件は本当に高い? 年収・支出・マンション相場を杉並区・目黒区と比較

マンションリサーチは12月11日、世田谷区の世帯年収や家計支出、マンション価格相場をもとにした最新レポートを公開した。同レポートは、全国14万3,000棟のマンションデータを公開している「マンションナビ」の保有データをもとにしたもの。

世田谷区 年収階級別世帯数割合

まず、2025年11月時点での世田谷区の平均世帯年収は655万円であった。東京都平均は564万円で、約16%を上回っている。

700万円以上の層は31.7%で、隣接する杉並区や目黒区と比較しても高所得層の比率が高く、区全体の平均年収を押し上げている。

次に、2人以上世帯の年間支出額を調査したところ、平均472万円となった。住居費・教育費ともに、目黒区よりやや低いが、杉並区よりは高くなっている。

世帯年収800万円の現実的なマンション購入価格は、頭金を300万円、ローン金利を1%(35年、ボーナス返済が年間50万円)とした場合、築年数と平米数も考慮すると、7,000万円前後であると考えられるという。

世田谷区の平均売買価格推移を見てみると、マンション売買価格相場は6,933万円〜7,393万円で、平米単価99.9万円〜105.7万円。

東京都世田谷区の平均売買価格推移

相場は23区内では12位と安定しているほか、中古マンション価格は過去9年間で52%上昇している。