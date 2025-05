地球を3周したブライトリング「ナビタイマーコスモノート」、50本限定のプラチナモデルが発売

ブライトリングは、NASAの宇宙飛行士スコット・カーペンターの生誕100周年を記念した50本限定の「ナビタイマーコスモノート」を発売する。

本モデルはカーペンターが、マーキュリー・アトラス7号ミッションで地球を3周する宇宙飛行を達成した際に着用していたモデル。宇宙空間でのミッションのため、宇宙服の上からでも扱えるような広めのベゼルと伸縮性の金属製ブレスレット、24時間表示のダイヤルといった、カーペンター自身からリクエストされたカスタムに沿って特注したという。

新作の「ナビタイマーB02クロノグラフ41コスモノートスコット・カーペンターセンテナリー」は、宇宙から見た地球のような深いブルーのダイヤル。その周りの回転計算尺は、地球を覆う渦巻く雲のようなホワイトで、ブルーとのコントラストを生んでいる。また、アリゲーターレザーストラップにもブルーを採用し、統一感を持たせた。

ムーブメントは、24時間表示の手巻きクロノグラフ「ブライトリングマニュファクチュールキャリバーB02」を搭載。オリジナルモデルをオマージュして、手巻きのムーブメントにしている。パワーリザーブは約70時間で、COSC認定済み。

ムーブメントのブリッジには、「Carpenter」、「Aurora 7」、「3 orbits around the Earth」、「Mercury 7」など、彼の功績をたたえる特別な刻印を施した。ケースバックには「First Swiss wristwatch in space」「One of 50」「Scott Carpenter Centenary 1925-2025」といったような記念の文字も刻んでいる。

ナビタイマーB02クロノグラフ41コスモノートスコット・カーペンターセンテナリー