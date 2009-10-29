企業ITの2009年10月の新着記事一覧
2009年10月31日(土)
【週末に読む】ネットチャンネル"おすすめ読み物系" - 10月23日～10月30日
マーケティング 10/31 10:00
2009年10月30日(金)
日本シリーズはTwitterで応援 - Infoseekニュースに"特別応援席"
マーケティング 10/30 20:16
OpenOffice.org 3、1億ダウンロード
企業動向 10/30 18:46
カルマなコアラ「Ubuntu 9.10」が正式リリース
開発/エンジニア 10/30 17:40
Panasonic、上期の連結決算を発表 - 8月の予測を上回り通期も上方修正
企業動向 10/30 17:34
グーグルの"Doodle"を募集! 小中学生のための『Doodle 4 Google』開催
マーケティング 10/30 17:06
アバイア、仮想化を利用した新プラットフォームによるIPテレフォニーを発表
企業動向 10/30 16:17
モバイル用Flashの制作手法などが学べる「Flash Liteベーシックセミナー」
マーケティング 10/30 14:59
2009年中堅・中小企業のグループウェアの調査結果発表 - ノークリサーチ
企業動向 10/30 14:36
日立、プライベートクラウド構築・運用ソリューションを提供開始
企業動向 10/30 14:08
三洋、太陽電池と蓄電池を融合した省エネ新事業に参入へ
企業動向 10/30 13:48
200人のクリエイターがデザインした手ぬぐいを展示販売「手ぬぐいTOKYO」
マーケティング 10/30 13:29
Google検索に音楽サービス統合 - 結果からワンクリックで試聴可能
マーケティング 10/30 12:53
ソリマチ、業務ソフト「会計王11シリーズ」を発表
企業動向 10/30 11:51
米Oracle、MySQLやOpenOffice.orgは支援、VirtualBoxは曖昧
企業動向 10/30 11:35
Wireshark (旧 Ethereal)、Windows 7に対応
情報システム 10/30 11:30
中小企業システム防衛のためのパスワード設定TIPS
企業動向 10/30 09:00
Fedora 12リリース間近! その特長をBeta版でサラッとチェック
開発/エンジニア 10/30 09:00
NECが上期の決算を発表 - 436億円の赤字も当初の予想を上回る
企業動向 10/30 09:00
Juniper Networks、新ソフトウェアプラットフォーム"Junos"を発表
情報システム 10/30 09:00
ITエンジニア "起業"という名の選択肢 第11回 変革期だからこそ原点回帰
開発/エンジニア 10/30 08:30
個人宅で24時間音楽放送が楽しめる『So-net ♪ USEN』開始へ
マーケティング 10/30 08:00
リコー、デジカメ購入者に『quanp』100GBコースを3カ月間無料提供
マーケティング 10/30 08:00
「メーカーvs権利者ではなく消費者の問題」 録画補償金巡りMIAUが懇談会
マーケティング 10/30 08:00
Twitterユーザーにも年賀状を届けられる『ウェブポ』開始 - リプレックス
マーケティング 10/30 08:00
画像の色彩構成分析ツール、Adobe AIR版の無料ダウンロードを開始
マーケティング 10/30 00:00
2009年10月29日(木)
ライブドア、教育機関向け公衆無線LANサービスを開始 - 早稲田大学が導入
マーケティング 10/29 21:48
ジャストシステムの浮川夫妻が辞任
企業動向 10/29 20:44
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このチャンネルについて （ビジネストップ > 企業IT）
主に企業システムのオーナーをターゲットとして、導入あるいは運用のフェーズで参考になる情報を提供していきます。