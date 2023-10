ようやく暑さも和らぎ、過ごしやすい季節になってきました。こうなると、そろそろ視野に入ってくるのが年末です。「冬のボーナスを何に使おうか」「今年がんばった自分へのご褒美」と考えてワクワクしている人も多いのではないでしょうか。

そんな方におすすめしたいのが“ゲーミングPC”です。中でも人気のゲーミングPCメーカーであるFRONTIERから新発売となった「FR30シリーズ」は、特におすすめのゲーミングPC! 趣味でゲームを始めたいと思っている初心者の方や、初めてゲーミングPCの購入を考えているゲーム好きの方に最適な製品になっています。

今回はFRONTIERのゲーミングPCが気になっていたというマイナビニュースの公式キャラクター「マイナビベア」が実際に新製品を体験してみました!

新製品を体験してくれるのはこの方 マイナビベア

マイナビニュースの公式キャラクター。PCゲームを始めたくて、ゲーミングPCに興味を持っている。

趣味のゲームをもっと楽しみたいマイナビベアが気になったPCとは?

やっと涼しくなってうれしい~! ぼく、暑いの苦手なんだよね。





せっかく元気になったから、新しいことを始めたいな~。そういえばマイナビニュースで読んだあの記事、気になってたんだよね。





えーっと……そうだ、これこれ! FRONTIERのゲーミングPCの記事!





ぼく、ゲームは大好きなんだけど、今までPCゲームはやったことなかったんだよね。だってゲーミングPCを持ってなかったし……。





せっかくだから、以前記事で読んだFRONTIERのゲーミングPCからよさそうなのを探してみようかな。





あっ! これ、めちゃくちゃデザインがかっこいい! あれっ、マイナビニュース編集部に実物があるの!? さわってみよう。





マイナビベアがFRONTIERの新製品を体験! その魅力とは!?

FRONTIERのゲーミングPCのラインアップを眺めていたマイナビベア。目にとまったのはFRONTIER30周年を記念した特別モデル「FR30シリーズ」でした。はたして、「FR30シリーズ」はどんな製品なのでしょうか?

新色が登場! コンパクトかつスタイリッシュなデザイン!

へ~! この「FR30シリーズ」ってゲーミングPC、本体のカラーが白と黒、赤の3色もあるんだ! 白や黒もいいけど、特に赤がすごくかっこいいなぁ。





あっ、この赤色って今回新発売になったカラーなんだ! たしかにゲーミングPCで赤ってあまり見ないよね。ちょうどぼくがゲーミングPCに興味を持ったタイミングで特別なカラーが発売されるなんて、ますます欲しくなってきた……!





あれ? 前に記事で読んだ時のゲーミングPCはこれよりだいぶ大きかった気がする……。「FR30シリーズ」ってコンパクトなんだね。ぼくの部屋はそんなに広くないから、コンパクトなのは助かるなぁ。





LEDライトの光でテンションアップ! 光り方も選べて個性を出せる

やっぱりゲーミングPCといえば本体が光るのがいいよね! これも色を変えられるのかな……? マニュアルを見てみよう。





ふむふむ。ASROCK POLYCHROME Sync※に対応しているから、マザーボード上でカラー、エリア、照明効果、パターンを調整でき、カラフルな照明効果を作りだすことができるんだね!





※ASROCK POLYCHROMEとは、ASRock製マザーボード向けのLEDイルミネーション制御ユーティリティです。

それに、CPUクーラーを水冷にカスタマイズすれば、そこまで光るんだ! かっこいい! これは部屋を暗くしてゲームをしても気分があがりそう。





リッチなゲームも快適にプレイ! ゲーミングPCならではの高性能!

デザインとかLEDのかっこよさに夢中になってしまってたけど、そもそもゲームをするためにゲーミングPCを買いたいんだった!





ぼくが遊びたい「Apex Legends」はかなりグラフィックがきれいで派手なゲームだから、遅延せずに快適に遊べるか不安だなぁ……。





一回遊んでみようっと! プレイスタート!





うわぁ! 全然動きが重くなったり遅延したりしないや! 画面もぬるぬる動いてすごい! こんなにグラフィックのきれいなゲームなのに、快適に遊べるのはびっくり!





ええと、CPUはCore i7-13700F、メモリは32GBもあるんだ! ぼくも普段からマイナビニュースの記事でいろいろなゲーミングPCを見てるけど、これはたしかにすごいスペックだ。





楽しすぎて遊びすぎちゃうな~!





今年30周年を迎えたFRONTIERは、高品質な“Made in 山口”ブランド!

FRONTIERの新商品「FR30シリーズ」で実際にゲームを体験してみて、すっかりその魅力の虜になったマイナビベア。もっとFRONTIERについて知りたい! と調べてみると……。

FRONTIERのPCって山口県の工場で生産されている国産PCブランドなんだ! “品質主義”を掲げていて信頼性の高い製品を製造しているから、こんなにもゲーミングPCファンから支持されているんだね!





あっ、FRONTIERブランドが生まれたのって1993年なんだ! ってことは……今年でちょうど30周年ってこと!?





そういえば、ぼくがいるマイナビも1973年創業だから今年で50周年なんだよね。FRONTIERとマイナビ、どっちも今年がメモリアルイヤーだなんてテンションあがる!





“Made in 山口”の高い品質でPCを開発・製造してくれるFRONTIERは、PCゲームで遊びたい人にとっては注目のブランドだね!





PCゲームを遊ぶのに最適! 高性能でおしゃれな「FR30シリーズ」

マイナビベアも思わず夢中になって遊んだ「FR30シリーズ」は、ゲーミングPCブランドとして絶大な支持を集めるFRONTIERの新製品。本体色は黒と白の他、FRONTIER30周年を記念して、これまでになかった新色の赤色モデルが登場しています。

また、LEDイルミネーションが搭載されており、本体が光るのもゲーミングPCならでは! 本来は光らないCPUクーラーを水冷にカスタマイズすれば、その部分もしっかりと光ります。鮮やかな光は部屋をおしゃれに彩ってくれるでしょう。

「FR30シリーズ」は性能も抜群! 大人気FPS「Apex Legends」のように高いマシンパワーを必要とするゲームであっても、遅延することなく快適なプレイが可能です。0.1秒を争うようなシビアなゲームをプレイするのにも最適!

これからPCゲームを遊んでみたいと考えている方、あるいはおしゃれで高性能なゲーミングPCが欲しい方に「FR30シリーズ」はぴったりの製品といえます。ゲーミングPCの購入を検討しているのであれば、ぜひ「FR30シリーズ」を検討してみてください。

information 今回マイナビベアが体験した製品はこちら

FRONTIER「FR30B760/D」 ●OS:Win 11/Win 10

●チップセット:インテル B760 チップセット

●CPU:Core i7-13700F

●CPUクーラー:空冷CPUクーラー(サイドフロータイプ)

●メモリ:32GB(16GB*2)

●SSD:2TB M.2 NVMe SSD

●グラフィック:RTX 4070 Ti

●電源:850W

●1年間センドバック保証 ※記事内の製品画像は上記のスペックからカスタマイズしております。

※CPUクーラーは水冷にカスタマイズ可能。白色・黒色の選択可。

※電源は1000Wまでカスタマイズ可能。 ご購入で30周年記念アイテムをプレゼント>>

© 2023 Electronic Arts Inc. EA, the EA logo, Respawn, the Respawn logo, and Apex Legends are trademarks of Electronic Arts Inc.

